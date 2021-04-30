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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP'den, CHP İl Başkanı Sarı'ya '1 Mayıs' tepkisi

İHA

MHP'den, CHP İl Başkanı Sarı'ya '1 Mayıs' tepkisi

MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, son günlerde CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı’nın gerek şahsi ve gerekse siyasi söylem ve icraatları arasındaki tutarsızlıkları kamuoyunun gündemine taşımak ve vatandaşlara gerçekleri anlatmak için bir basın açıklaması yayımladığını kaydetti.
MHP İl Başkanı Yüksel, "1 Mayıs’ta işçinin ve emekçinin bayramını kutlamak bahanesiyle, emeğinin ve ekmeğinin peşinde olan insanımızın kanını elinde ve ruhunda taşıyan katillerin temsilcisi HDP ile bizzat CHP’li Burhaniye Belediye Başkanının öncülüğünde ortak mitingler düzenlemesinden, poz verilmesinden rahatsız olmayan, her miting meydanının konu mankeni Sayın Serkan Sarı" diyerek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Terör faaliyetlerine verdiği destek yetmezmiş gibi, 'Sözde Ermeni Soykırımı' safsatası üzerinden de Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bölünmez bütünlüğüne gölge düşürmek ve dünya kamuoyu önünde ülkemizi küçük göstermeye çalışma ihaneti içerisine girmiş terörist HDP’ye karşı tek bir kelam dahi edemeyen tatlı su siyasetinin Balıkesir’deki temsilcisi Sayın Serkan Sarı, teröre kurban verdiğimiz, eğitim ordumuzun nice yürekli neferlerinden, Atatürk ve Türklük yolunun şehit edilen genç fidanlarından biri olan Şenay Aybüke Yalçın’ın hatırasını yaşatmak için adının verildiği okulun isminin değiştirilmesi yönünde kampanya başlatan gafillere ağzını açıp bir söz bile söyleyemeyen, terör seviciliğinin vitrin süsü Sayın Serkan Sarı,
Balıkesir’de ve ilçelerinde düzenlenen toplantılarda, terörist HDP’nin kumaşından kan damlayan flamalarının altında partisinin bulunmasından, siyaset yapmasından, şov yapmasından bir katre dahi rahatsız olmayan Sayın Serkan Sarı,
Bilmenizi isteriz ki; sözde hakkını savunduğunuzu söylediğiniz halkımızın her daim yanında olan, ihtiyaçlarına elinden geldiğince bireysel ve kurumsal imkanları ile karşılık vermeye çalışan, zevzeklik etmek yerine icraat yapmayı tercih eden ve kendisini Türk Milletinin ve Türk Devletinin varlığına adamış biz Türk Milliyetçileri ne boş laflarınıza kanıyoruz ne de siyasi şovlarınıza aldanıyoruz. Eğer dilinize doladığınız, temiz ve onurlu siyaset diye yutturmaya çalıştığınız şey, size göre yukarıda örneklerini verdiğimiz şekliyle hayat bulacak ise tüm Türk Milleti ve Balıkesirli hemşerilerimizin huzurunda haykırıyoruz ki 'Böyle Siyaset, Yerin Dibine Batsın.'
Milliyetçi Hareket Partisi ve Türk Milliyetçiliğine gönül verenler olarak, bu hayasız maskeler yüzlerden düşene kadar mücadelemizden dönmeyeceğiz. Vatan ve Devlet olmadan Milletimizin yaşam şansı olmadığını anlatmaktan yılmayacağız. Verdiğimiz yemini unutmadan çalışıp, başaracağız, başaracağız, başaracağız!
Göreve geldiğimiz ilk gün ifade ettiğimiz gibi, Balıkesir'imiz ve ülkemiz için yapılan her olumlu icraatı desteklemekten mutluluk duyarız, ancak demagoji ile ihanet içerisinde bulunanların karşısında kaya gibi dikileceğimizin de bilinmesini isteriz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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