Karagöz ve Hacivat ile çocuklara pandemi kurallarını öğretiyor Balıkesir’in tek hayalisi pandemi nedeniyle online olarak sanatını sürdürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karagöz ve Hacivat ile çocuklara pandemi kurallarını öğretiyor Balıkesir’in tek hayalisi pandemi nedeniyle online olarak sanatını sürdürüyor

İHA

Karagöz ve Hacivat ile çocuklara pandemi kurallarını öğretiyor Balıkesir’in tek hayalisi pandemi nedeniyle online olarak sanatını sürdürüyor

2004 yılından bu yana KaragözHacivat gölge oyunu oynatan ve Kavuklu tiplemesi ile çocukların gönlünde taht kuran Balıkesir’in tek hayalisi Murat Seyman, pandemi nedeniyle online olarak evlere konuk oluyor.
Geleneksel Türk gölge oyunu sanatının Balıkesir’deki tek ustası olan Murat Seyman, Hacivat ve Karagöz’ü önce yaşatmak, daha sonra toplumun her kesimiyle buluşturarak nesilden nesile aktarılması için büyük uğraş veriyor.
Bugüne kadar Ramazan Gecelerinde seyirci ile buluşan Seyman, pandemi sürecinde toplu etkinliklerin yapılmaması ve çocuklardan gelen yoğun talep üzerine oyunlarını interaktif olarak sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirmeye başladı.
Sındırgı Belediyesi sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilen canlı yayınlarda Karagöz Hacivat gölge oyunu ve Kavuklu Pişekar orta oyunu ile hem gelecek nesillere Ramazan ve orta oyunu kültürü aktarılıyor hem de sosyal mesajlarla daha bilinçli bireyler haline gelmeleri hedefleniyor. Özellikle tam kısıtlama ve pandemi sürecinde dikkat edilmesi gereken Temizlik, Maske ve Mesafe kuralları da oyunların içerisinde işlenerek izleyenlere de örnek oluyor. Ramazan gecelerinin online olarak evlere taşınmasının yanında çocuklarla öğretici sorularla yarışmalar da yorum kısmından gerçekleştiriliyor.

Pandemi kuralları oyunlarda işleniyor, çocuklara sosyal mesaj veriliyor
Pandemi nedeniyle sanatını sürdürmek adına evlere online olarak konuk olmayı ve çocuklara bir nebzede olsa sosyal mesaj vermeyi hedefleyen hayali Murat Seyman, Sındırgı ilçesine 2006 yılında üniversite öğrencisi olarak geldiğini belirterek, "Karagöz Hacivat oynatmaya Bursa’da başladım. 2004’lü yıllardan itibaren oynatmaya başladık. İlk gösterimizi 2006 yılında Sındırgı’da yaptık. O günden bu güne çocukların sevgilisi olduk. Karagöz Hacivat oynattık. Gölge oyunları yaptık. Kavuklu ile Pişekarla, Çırağıyla Ramazan gecelerinin vazgeçilmezi olduk. Ama şimdi maalesef 2 senedir pandemi nedeniyle, sahnelerden uzak kaldık. Çocuklarla görüşemiyoruz. Biz de bu nedenle dedik ki madem çocuklar bize gelemiyor, biz de onların evlerine gidelim. Online yarışmalarla sosyal medya hesapları üzerinden, onlara Karagöz Hacivat’ı, yine eski Ramazan gecelerini canlandıralım, Karagöz Hacivat'ı gölge oyununu gösterelim. Kavuklu ve Çırağı ile güzel oyunlarla onları evlerinde şenlendirelim, hem çocuklarımızın bu pandemi sürecinde, hatta tam kısıtlama sürecinde çocuklarımızla ailelerimizle evlerde bizi izlesinler. Biraz vakit geçirebilecek alternatifleri olsun. Yarışmalarla birlikte de güzel bir Ramazan geçirmelerini diliyoruz. Bu mesleği de bırakmamayı, hobi olarak da olsa sürdürmeye devam ediyorum. Son zamanlar da duyduğumuz kadarıyla Balıkesir’de tek kalmışız. Balıkesir’in de tek hayalisi biziz. Bu nedenle hem onur duyuyoruz. Böyle bir sanatı kültürü yaşatmaktan dolayı. Hem de bir nebze çocuklara interaktif oyunlarla birlikte, bir şeyler öğretebiliyorsak, sosyal mesaj verebiliyorsak, ne mutlu bizlere" dedi.
2011 yılından bu yana bu sanatın içinde yer aldığını belirten, yardak ve çırak olarak görev yaptığını belirten Mustafa Çelik ise, “2011 yılından beri Murat abinin yanındayım. Onunla birlikte 2011 yılından beri beraberiz. Ben de bir nebze bu sanata katkı sunabilmek için tef çalıyorum. Murat abinin gerçekten bilgisi deneyimi oldukça yüksek, ben de kendisine bu sanatta bir nebze de olsun tefle yanında olmaya çalışıyorum. Onun oynatmış olduğu tasvirler ve çıkarttığı sesler gerçekten çok zor. Bende öğrenmeye çalışıyorum. Ben ona perde arkasında tef çalarak aynı zamanda sahne önünde pişekar olarak çırak olarak gösteriye katkı sunuyorum. İnşallah ben de kendisinden bu güne kadar birçok şeyi öğrendim. Hedefim onun gibi bu perde kuklalar oynatmak. Bu kültürü ilelebet yaşatmak" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP'den, CHP İl Başkanı Sarı'ya '1 Mayıs' tepkisi
YEREL HABERLER MHP'den, CHP İl Başkanı Sarı'ya '1 Mayıs' tepkisi
Kendi yaptıkları sal ile denizde mahsur kaldılar Akıntıya kapılan iki kafadarı Sahil Güvenlik kurtardı
YEREL HABERLER Kendi yaptıkları sal ile denizde mahsur ...
Tam kapanmanın ardından Balıkesir'de denetimler başladı İzmir-Çanakkale karayolunda denetim noktaları oluşturuldu Yolcu ve sürücülere seyahat izin belgeleri soruluyor
YEREL HABERLER Tam kapanmanın ardından Balıkesir'de denetimler ...
Tam kapanma ile Balıkesir sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Tam kapanma ile Balıkesir sessizliğe büründü
Tam kapanma öncesinde Erdek en hareketli saatlerini yaşadı
YEREL HABERLER Tam kapanma öncesinde Erdek en hareketli saatlerini ...
Marmara Hastanesi çevre peyzajı yapılacak
YEREL HABERLER Marmara Hastanesi çevre peyzajı yapılacak
Erdek'te Muhtarlardan Kaymakam Atasoy’a ziyaret
YEREL HABERLER Erdek'te Muhtarlardan Kaymakam Atasoy’a ziyaret
Ayvalık “Tam Kapanma” öncesinde doldu taştı
YEREL HABERLER Ayvalık “Tam Kapanma” öncesinde doldu taştı
1 Mayıs Burhaniye’de kutlandı
YEREL HABERLER 1 Mayıs Burhaniye’de kutlandı
Burhaniye’de pide gramajları denetlendi
YEREL HABERLER Burhaniye’de pide gramajları denetlendi
Tam kapanma öncesi Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarının nüfusu 4 kat arttı
YEREL HABERLER Tam kapanma öncesi Marmara, Avşa ve Ekinlik ...
Edremit Belediyesi şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ismini yaşatacak Belediye Kültür Merkezi’ne 'Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın' ismi verilecek
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ...
Edremit Belediyesi 17 günlük tam kapanma sürecine hazır Tayfun Canlı: “Sağlıklı güzel günlerde buluşmak dileğiyle”
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi 17 günlük tam kapanma sürecine ...
Edremit'te Türkiye Gazetesi çalışanlarından Mehmet Kaya Demirsatan vefat etti
YEREL HABERLER Edremit'te Türkiye Gazetesi çalışanlarından Mehmet ...
Vali Şıldak Oda Başkanlarıyla tedbirleri değerlendirdi
YEREL HABERLER Vali Şıldak Oda Başkanlarıyla tedbirleri ...
İvrindi Belediyesi çalışmalara hız verdi
YEREL HABERLER İvrindi Belediyesi çalışmalara hız verdi
Artan fiyatlar kalabalığı engelleyemedi
YEREL HABERLER Artan fiyatlar kalabalığı engelleyemedi
Bandırma ve Erdek´e 146 milyon TL´lik alt yapı yatırımı
YEREL HABERLER Bandırma ve Erdek´e 146 milyon TL´lik alt yapı ...
Burhaniye'de tam kapanma toplantısı
YEREL HABERLER Burhaniye'de tam kapanma toplantısı
BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş: “Sağlık alanındaki atılımımız devam edecek”
YEREL HABERLER BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş: “Sağlık alanındaki ...
17 günlük kapanmayı karavanda geçirecekler
YEREL HABERLER 17 günlük kapanmayı karavanda geçirecekler
1 Mayıs'ı işçi ve memurlar ayrı ayrı kutladı
YEREL HABERLER 1 Mayıs'ı işçi ve memurlar ayrı ayrı kutladı
Başkan Tosun, belediye emekçileri ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Tosun, belediye emekçileri ile buluştu
Bandırmaspor 3 önemli isimle görüşüyor
YEREL HABERLER Bandırmaspor 3 önemli isimle görüşüyor