Pandemiyi fırsata çevirip çini ustası oldular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemiyi fırsata çevirip çini ustası oldular

İHA

Pandemiyi fırsata çevirip çini ustası oldular

Balıkesir'in Havran ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi’nin açtığı Çini Boyama Kursu ilgi gördü. Pandemiyi fırsata çeviren 12 kişi, birbirinden güzel eserler ortaya koyarken, çini boyama ustası oldular.
Havran’da Dilek Sabriye Kamar İçke’nin eğitmenliğini yaptığı Çini Boyama Kursuna değişik mesleklerden 12 kişi katıldı. Haftanın 2 günü günde 8 saat olarak devam eden 318 saatlik kursa katılan vatandaşlar, kurs sayesinde pandemi sürecini daha rahat geçirdiklerini anlatırken, kurs eğitmeni Dilek Sabriye Kamer İçke, bazı kursiyerlerin yaptıklarını satarak gelir elde ettiklerini söyledi.
Kurs öğretmeni İçke,” 3 yıldır seramik biçimlendirme ve çini sırlama kurslarımız devam ediyor. Öğrencilerimizden satış amaçlı yapanlar var. Hem istihdam sağlıyoruz, hem de pandemi döneminde insanlar ruhen kendilerini iyi hissetmesi için bir yıldır yoğun çalışıyoruz” dedi. Emekli öğretmen Faize Neriman Ertosun da,” Ben öğretmenim. Halk Eğitim Merkezinde çini boyama kursuna geliyorum. Öğretmenimle beş yıldır birlikteyiz. İyi ki Halk Eğitim Merkezi var. Müdür beye teşekkür ediyoruz. Bize güzel imkanlar sunuyor. Öğretmenim olmasa bu çalışmayı yapmazdım. Bu pandemi sürecinde 66 yaşını unutturan tek uğraşı çini oldu” diye konuştu. .İnşat mühendisi Ender Orhun ise, “Halk Eğitimin bize sağlamış olduğu seramik kurslarında seramik yapmayı çini yapmayı öğreniyoruz. Bunlar bize pandemi sürecinde zamanımızı geçirmemize yardımcı oluyor. Ayrıca bize yetenek kazandırıyor. Bunları iş imkanı olarak da yapma imkanız var. İstihdam sağlıyor. Bu konuda Halk Eğitim Merkezi’ne çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'den Mart ayında 65 milyon dolarlık ihracat oldu
YEREL HABERLER Balıkesir'den Mart ayında 65 milyon dolarlık ihracat ...
Tam kapanmanın ilk saatlerine sahiller böyle görüntülendi Kuzey Ege’nin sessiz sahilleri havadan görüntülendi Turistik plajlar tam kapanmanın ilk saatlerinde sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Tam kapanmanın ilk saatlerine sahiller böyle ...
Karagöz ve Hacivat ile çocuklara pandemi kurallarını öğretiyor Balıkesir’in tek hayalisi pandemi nedeniyle online olarak sanatını sürdürüyor
YEREL HABERLER Karagöz ve Hacivat ile çocuklara pandemi kurallarını ...
MHP'den, CHP İl Başkanı Sarı'ya '1 Mayıs' tepkisi
YEREL HABERLER MHP'den, CHP İl Başkanı Sarı'ya '1 Mayıs' tepkisi
Kendi yaptıkları sal ile denizde mahsur kaldılar Akıntıya kapılan iki kafadarı Sahil Güvenlik kurtardı
YEREL HABERLER Kendi yaptıkları sal ile denizde mahsur ...
Tam kapanmanın ardından Balıkesir'de denetimler başladı İzmir-Çanakkale karayolunda denetim noktaları oluşturuldu Yolcu ve sürücülere seyahat izin belgeleri soruluyor
YEREL HABERLER Tam kapanmanın ardından Balıkesir'de denetimler ...
Tam kapanma ile Balıkesir sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Tam kapanma ile Balıkesir sessizliğe büründü
Tam kapanma öncesinde Erdek en hareketli saatlerini yaşadı
YEREL HABERLER Tam kapanma öncesinde Erdek en hareketli saatlerini ...
Marmara Hastanesi çevre peyzajı yapılacak
YEREL HABERLER Marmara Hastanesi çevre peyzajı yapılacak
Erdek'te Muhtarlardan Kaymakam Atasoy’a ziyaret
YEREL HABERLER Erdek'te Muhtarlardan Kaymakam Atasoy’a ziyaret
Ayvalık “Tam Kapanma” öncesinde doldu taştı
YEREL HABERLER Ayvalık “Tam Kapanma” öncesinde doldu taştı
1 Mayıs Burhaniye’de kutlandı
YEREL HABERLER 1 Mayıs Burhaniye’de kutlandı
Burhaniye’de pide gramajları denetlendi
YEREL HABERLER Burhaniye’de pide gramajları denetlendi
Tam kapanma öncesi Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarının nüfusu 4 kat arttı
YEREL HABERLER Tam kapanma öncesi Marmara, Avşa ve Ekinlik ...
Edremit Belediyesi şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ismini yaşatacak Belediye Kültür Merkezi’ne 'Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın' ismi verilecek
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ...
Edremit Belediyesi 17 günlük tam kapanma sürecine hazır Tayfun Canlı: “Sağlıklı güzel günlerde buluşmak dileğiyle”
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi 17 günlük tam kapanma sürecine ...
Edremit'te Türkiye Gazetesi çalışanlarından Mehmet Kaya Demirsatan vefat etti
YEREL HABERLER Edremit'te Türkiye Gazetesi çalışanlarından Mehmet ...
Vali Şıldak Oda Başkanlarıyla tedbirleri değerlendirdi
YEREL HABERLER Vali Şıldak Oda Başkanlarıyla tedbirleri ...
İvrindi Belediyesi çalışmalara hız verdi
YEREL HABERLER İvrindi Belediyesi çalışmalara hız verdi
Artan fiyatlar kalabalığı engelleyemedi
YEREL HABERLER Artan fiyatlar kalabalığı engelleyemedi
Bandırma ve Erdek´e 146 milyon TL´lik alt yapı yatırımı
YEREL HABERLER Bandırma ve Erdek´e 146 milyon TL´lik alt yapı ...
Burhaniye'de tam kapanma toplantısı
YEREL HABERLER Burhaniye'de tam kapanma toplantısı
BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş: “Sağlık alanındaki atılımımız devam edecek”
YEREL HABERLER BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş: “Sağlık alanındaki ...
17 günlük kapanmayı karavanda geçirecekler
YEREL HABERLER 17 günlük kapanmayı karavanda geçirecekler