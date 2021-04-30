HAK-İŞ kısıtlamada meydanlardaydı

HAKİŞ Konfederasyonu Balıkesir İl Başkanlığı 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dolayısıyla tam kapanma döneminde Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. HAKİŞ Balıkesir İl Başkanı Savaş Dal, “daha fazla dayanışma, daha çok önlem, daha çok iş güvenliği, örgütlü toplum ve daha güçlü Türkiye için 1 Mayıs’ta yine meydanlarda, ekranlarda ve her yerdeyiz. Tüm emekçilerimizle birlikte üretmeye, büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz” diye konuştu.



HAKİŞ olarak çalışanların istek ve taleplerini dile getirdiği basın açıklamasına İl Başkanı Savaş Dal, Öz Ormanİş Şube Başkanı Hasan Hüseyin Çorum, Öz GüvenSen İl Başkanı Yasin Gür, Hizmetİş Şube Başkan Yardımcıları Arif Özaltın, Mehmet Demiray, Sertaç Matur, Kadın Komite Başkanı Beyza Erol, Öz Sağlıkİş İşleri Temsilcileri Ziya Gökdemir ve Meliha Munis katıldı.



“Alanlardayız”

HAKİŞ Konfederasyonu Balıkesir İl Başkanı Savaş Dal yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bizler, Türkiye'nin bütün emekçileri, kadınları, erkekleri, gençleri, emeklileri, yaşlıları, engellileri, işsizleri, yoksulları, meslek sahipleri olarak; tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün yine 1 Mayıs'ta birlikteyiz. HAKİŞ olarak, 1 Mayıs ruhunu en güçlü şekilde yansıtmak için, ekranlarda, dijital platformlarda, illerde ve her yerdeyiz. 1 yılı aşkın süredir devam eden salgın nedeniyle emekçi kardeşlerimizle omuz omuza alanlarda olamasak da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde; emekçilerin hakkı için, sağlık, huzur ve refahı için, iş güvencesi için, sorunların çözümü için taleplerimizi tüm dijital platformlarda sunuyoruz. HAKİŞ olarak, ülkemizin bu salgını en kısa zamanda atlatmasını temenni ediyor, Ramazan ayının milletimiz ve tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyoruz" dedi.

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