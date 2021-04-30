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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Define buldum" mesajlarına dikkat

İHA

"Define buldum" mesajlarına dikkat

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekipleri, camiden çıkan vatandaşlara "Dolandırıcılık" olaylarına karşı uyarı broşürleri dağıttı.
Bandırma'da vatandaşlara telefonda kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtarak para talep eden dolandırıcılara karşı Emniyet ekiplerinin sahadaki mücadeleleri sürerken, vatandaşlara bu konuda uyarıcı broşürler de dağıtılıyor.
Cuma namazı çıkışında cami önlerinde Bandırma Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler vatandaşlara uyarı broşürleri dağıttı. Vatandaşların en sık karşılaştıkları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme ve uyarı amacıyla dağıtılan broşürlerde telefonda kendisini polis, asker ve savcı kimliği ile tanıtarak para talep edenlere inanılmaması ve böyle bir durumda telefonun hemen kapatılarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması istendi.

Hangi taktiklerle dolandırıyorlar?
Bandırma Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından vatandaşlara verilen broşürlerde en sık karşılaşılan dolandırıcılık yöntemlerine de yer verildi. Vatandaşların bulundukları kentin Valisi, Belediye Başkanı gibi makamların adını kullanarak kendilerini arayan ve tekerlekli sandalye, hasta ve engellilere yardım adı altında para isteyenlere havale yapılmaması, "Adınız veya banka hesabınız terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturmalara karıştı" gibi senaryolar üreterek para ve altın talep edenlere inanmamaları, Telefona "Ödül kazandınız" "Hakkınızda icra takibi başlatıldı" "Sigorta Borcunuz var" "Krediniz çıktı" şeklinde gelen mesajlara inanmamaları istendi.
Güvenli olmayan internet sitelerinden ve şahısların sosyal medya hesaplarından alışveriş yapılmaması istenen broşürde vatandaşların indirimli ya da hesaplı satış tuzaklarına, 'kredi kartı aidatı iade edeceğiz', 'tarım sigortası veya desteği ödemesi yapacağız', 'hayat sigortası yapacağız' gibi bahanelerle arayanlara inanmamaları ve banka hesap numaraları ile şifreleri gibi kişisel bilgilerini vermemeleri istendi.

"Define buldum" mesajlarına dikkat
Vatandaşların son zamanlarda cep telefonlarına sıklıkla gelen "Ahırda, damda veya inşaat temelinde altın para buldum, elimden çıkarmama yardım et" şeklindeki mesajlara riayet etmemeleri konusunda da uyaran polis ekipleri, sosyal medya üzerinden tanışılan kişilere şahsi bilgilerin ya da görüntülerin verilmemesi, telefon veya sosyal medya üzerinden iletişime geçerek yurt dışında yaşadığını, Türkiye'de mal varlığı olduğunu, Türkiye'ye dönüp evlenmek istediğini söyleyerek para talep edenlere, bankadan arandığını söyleyerek kart bilgilerini, kimlik bilgilerini, internet ya da mobil bankacılık kullanıcı adı ve şifrelerini talep eden ya da cep telefonlarına gönderilen tek seferlik SMS işlem onay şifrelerini isteyenler ile evden çalışarak para kazanmak ve cazip iş imkanları sunmak bahanesiyle para isteyenlere karşı dikkatli olunmasını istedi. Vatandaşların bu tür olaylarla karşılaşıldığında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmak veya en yakın emniyet birimine gitmelerinin önemli olduğu vurgulandı.

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