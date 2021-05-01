Polise çaylı motivasyon

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Sokağa çıkma yasağında gece gündüz çalışan polis memurları, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar'ın çay ikramıyla moral buldu.

17 günlük tam kapanmanın ilk gecesinde Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, uygulama noktalarını denetleyerek, polis ekiplerine çay ikramında bulundu. Sokağa çıkma yasağında gece gündüz çalışan polis ekipleri, kendilerine ikram edilen çayla moral buldu. Vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışan ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle şehrin bir çok noktasında izin belgesi ve kimlik kontrollerini gerçekleştiriyor.

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