Tam kapanmanın keyfini karabataklara sürüyor Tam kapanmayı fırsat bilen karabataklar güneşin ve boş denizin keyfini çıkarıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 17 günlük tam kapanma nedeniyle binlerce insanın yanı sıra balıkçı teknelerinin de yer aldığı sahiller boşaldı. Boşalan sahillerin keyfini ise karabataklar sürüyor.

Bandırma'da her gün binlerce vatandaşın uğrak yeri olan sahil bandı 17 günlük tam kapanma sonrasında adeta sessizliğe büründü. Sahildeki tüm işyerlerinin kapalı oluşu ve kapanma nedeniyle vatandaşların evlerinde olmaları denizlerin en ürkek kuşu karabatakları sevindirdi.

Bandırma Sahilinde bulunan onlarca karabatak güneşli havanın yanı sıra boş denizin de keyfini çıkardı. Sahilde bağlı bulunan balıkçı sandallarının üzerinde adeta poz veren karabataklar karınlarını doyurmak için ise denize dalıp yakaladıkları balıkları yemek için yine su üstüne çıkmayı ihmal etmedi. Karabatakların gerek su üstünde gerekse sandalların üzerindeki ilginç anları İHA kameralarına yansıdı.

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