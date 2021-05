Burhaniye İlçesinde, 3 gönüllü arkadaş Burhaniye İhtiyaç Sahipleri projesini başlatırken, yüzlerce ihtiyaçlıya yardım götürdü. Belediye çalışanı Can Meral ile esnaflardan Hafize Semiz ve Canan Kaya, ihtiyaç sahiplerine yardım için bir araya geldi.

Burhaniye İhtiyaç Sahipleri projesini başlatan Can Meral, Hafize Semiz ve Canan Kaya, 2017 yılından beri yüzlerce ihtiyaç sahibinin umudu oldu. Hayırseverlerin büyük desteğini gördüklerini anlatan Can Meral, Ramazan'da yardımların daha çok arttığını söyledi. Destek olanlara teşekkür eden Meral, “2017 yılında arkadaşlarımızla beraber Burhaniye İhtiyaç Sahipleri Projesini başlattık. İhtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu güne kadar hayırsever dostlarımızın desteği İle çok sayıda yardım yaptık. Köy okullarının kütüphanelerine yardım ettik. Fidan dikimi yaptık. İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye ve akülü araba götürdük. Ramazan ayı içinde 300 aileye gıda yardımı yaptık. Pandemi döneminde ve özellikle ramazan ayında destekler arttı. Biz elimizden geldiğince ihtilaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Bize destek olan yardımsever dostlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

