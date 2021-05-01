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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burhaniye’de Kızılay yönetimi kan verdi

İHA

Burhaniye’de Kızılay yönetimi kan verdi

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Kızılay Kan Merkezinin iftardan sonra başlattığı Kan bağışı kampanyası ilgi görürken. Burhaniye Kızılay yönetimi de kan verdi. Cumhuriyet Meydanında konuşlanan kan bağışı otobüsün de iftarda başlayan kan bağışı kampanyası sahura kadar devam etti.
Burhaniye’de, ramazan ayının gelmesiyle birlikte gıda yardımlarına devam eden Kızılay yönetimi toplu halde kan bağışında bulundu. Şube Başkanı Özcan Kanmaz, yönetim kurulu üyesi Mehmet Karaca, Fatma Duymaz, Üzeyir Bilir ve Halil Hakan Yılmaz kan bağışında bulunurken, vatandaşları daha çok bağışı yapmaya çağırdı. Kan bağışı yapanlara teşekkür eden Şube Başkanı Özcan Kanmaz, “Ramazan boyunca gıda ve nakdi yardımlarımız devam ediyor. Bütün ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Kan bağışı aracımızda iftardan sonra kan aldı. Bizde arkadaşlarımızla birlikte kan verdik. Herkesi kan bağışında bulunmaya çağırıyoruz” dedi.

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