TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 3 - Adanaspor: 2

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TFF 1. Lig’in 33. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 32 mağlup etti.



Maçtan dakikalar

6. dakikada Del Valle’nin orta şut karışımı vuruşunda kaleci Burak topa sahip oldu.

15. dakikada Erkan’ın sağdan ortasında Selçuk kafayla topu filelere yolladı. 10

23. dakikada Erkan savunma arkasına sarktı. Aşırtma vuruşu üst direkten döndü. Savunma topu kornere yolladı.

52. dakikada Atalay’ın 25 metreden sert şutunu Ali kurtardı.

66. dakikada İnnocent’in sağdan getirdiği topu Serdar filelere yolladı. 11

67. dakikada Ahmethan ceza sahası dışından bir vuruşla topu filelere yolladı. 12

75. dakikada Orhan’ın ortasında iyi yükselen Erkan, topu kafayla filelerle yolladı. 22

83. dakikada kullanılan korner atışının ardından Adanaspor ceza sahasında oluşan karambolde topuö önünde bulan Orhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 32



Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Emre Malok xxx, Mehmet Kapluhan xx, Ogün Kamacı xx

RH Bandırmaspor: Ali Serçek xx, Fırat Arıkan xx (Hakan Bilgiç dk. 82 ?), Feyyaz Belen xx (Abdurrahim Dursun dk. 72 x), Erkan Taşkıran xxx, İshak Çakmak xx, Selçuk Alibaz xxx, Mehmet Yiğit xx, Yonathan Del Valle xx (Bahatı Rafıkı Vital dk. 68 x), Orhan Ovacıklı xxx, Aygün Özışıkyıldız xx (Ruben Rayos Serna dk. 68 x), Rahmi Anıl Başaran x (Mert Ali Atakulu dk. 69 x)

Yedekler: Kurtuluş Yurt, Gökhan Değirmenci, Berat Satılmış, Taha Yalçıner

Teknik Direktör: Mustafa İzgi

Adanaspor : Burak Çapkınoğlu xx, Serkan Özkan xxx (İko Seth dk. 80 ?), Isaac Donkor xx, Muhammet Ömer Çakı xx (Harun Kaya dk. 59 x), Atalay Babacan xxx (Berkan Fırat dk. 58 x), Celil Yüksel xx, Evren Korkmaz xx, Sampson Onyedikachi Agoha xx (Kingsley İnnocent dk. 58 xx), Uğurcan Yazğılı xx (Fıratcan Üzüm dk. 89 ?), Ahmethan Köse xxx, Hıfsullah İsmail Erdoğan xx

Yedekler: Halil İbrahim Yılmaz, Papa Mustapha Daniel, Adolphe Belem, Ergin Keleş, Cenk Alptekin

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Goller: Selçuk Alibaz (dk. 15), Erkan Taşkıran (dk. 75), Orhan Ovacıklı (dk. 83) (Bandırmaspor) , Serdar Özkan (dk. 66), Ahmethan Köse (dk. 67) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Aygün Özışıkyıldız, Orhan Ovacıklı (Bandırmaspor)

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