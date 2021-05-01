Royal Hastanesi Bandırmaspor - Adanaspor: 3-2

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! Sporcular ve toplu taşıma için...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tufan DALGIÇ/BANDIRMA,(Balıkesir),(DHA) - STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Emre Malok, Mehmet Kapluhan, Ogün Kamacı

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Ali Serçek, Fırat Arıkan (Dk.81 Hakan Bilgiç), Feyyaz Belen (Dk.72 Abdurrahim Dursun), Erkan Taşkıran, İshak Çakmak, Selçuk Alibaz, Mehmet Yiğit, Del Valle (Dk. 68 Vital), Orhan Ovacıklı, Aygün Özışıkyıldız (Dk. 68 Rayo Serna) Rahmi Anıl Başaran (Dk.68 Mert Ali Atakulu)

ADANASPOR: Burak Çapkınoğlu, Serdar Özkan (Dk. 80 Iko Seth), Isaac Donkor, Muhammet Ömer Çakı (Dk. 58 Harun Kaya) , Atalay Babacan (Dk. 58 Berkan Fırat), Celil Yüksel, Evren Korkmaz, Agoha (Dk. 58 İnnocent), Uğurcan Yazgılı (Dk. 89 Fıratcan Üzüm), Ahmethan Köse, Hıssullah İsmail Erdoğan

GOLLER: Dk. 15 Selçuk, Dk. 75 Erkan Taşkıran, Dk. 83 Orhan Ovacıklı (Royal Hastanesi Bandırmaspor) Dk. 65 Serdar, Dk. 67 Ahmethan (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Aygün, Orhan Ovacıklı (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

TFF 1´nci Lig 33´ncü haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Adanaspor´u evinde 3-2 yendi.

15´inci dakikada sağ kanattan Erkan´ın ortasında topa kafasıyla güzel bir vuruş yapan Selçuk takımını öne geçiren golü attı: 1-0.

24´üncü dakikada Bandırmaspor ikinci gole çok yaklaştı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Erkan, mutlak gol şansını değerlendiremedi. Kalecinin üzerinden aşırtma yapan Erkan´ın vuruşu üst direğe çarptı ve defans topu kornere çeldi.

47´nci dakikada Bandırmaspor´da Aygün´ün pasıyla kalenin sağ çaprazında topla buluşan Anıl´ın vuruşu az farkla direğin yanından dışarı gitti.

63´üncü dakikada penaltı noktasında topla buluşan Adanaspor´da Serdar´ın vuruşu kalenin yanından dışarı gitti.

65´inci dakikada İnnocent´in sol kanattan yerden ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Serdar Özkan, Adanaspor´a beraberliği getiren golü attı: 1-1.

67´nci dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Ahmethan sol ayığıyla harika bir vuruş yaparak takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-2.

75´inci dakikada Orhan´ın ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Erkan, attığı kafa golüyle Bandırmaspor´a beraberliği getirdi: 2-2.

83´üncü dakikada ceza alanı içine gelen ortada Mert Ali´nin şutu kaleciden döndü. Orhan Ovacıklı kaleciden dönen topu kaleye gönderdi. Ovacıklı´nın ilk vuruşu kale çizgisi üstünde bulunan defans çarptı. Orhan defanstan gelen topa yükseklik kazandırarak ağlara gönderdi: 3-2.

Karşılamada başka gol sesi çıkmayınca Royal Hastanesi Bandırmaspor, sahadan 3-2´lik skorla galip ayrıldı.

DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ

2021-05-01 18:23:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.