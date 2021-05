Sındırgı Belediyesi'nden esnaf ve vatandaşlara tam destek

Balıkesir’in Sındırgı Belediyesi de kısıtlamaların başladığı ilk günden bu yana esnafların ve vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’ın önergesi ve meclis toplantısında alınan karar ile pandemi nedeniyle kapalı olan belediye mülkiyetindeki kiracı esnaflardan kapalı oldukları süreç dâhilinde kısıtlamalar başladığından beri kira alınmıyor. Bunun yanında esnaflara, çalışanlara da farklı destekler sağlanmaya devam ediyor. Kapalı pazar yerinde sergi açamayan esnaflardan da işgaliye ve yer kirası ücreti alınmıyor.

Şubat 2021 meclisinde de Sındırgı Belediyesi iştiraki olan SINJET ile ilgili olarak kapalı olan esnaflardan ısınma bedelinin alınmayacağı belirtilmişti. Kısıtlamalar nedeniyle ilçe genelinde kapalı olduğu tespit edilen ve durumu iyi olmayan esnaflara erzak ve haftalık pazar desteği veriliyor. Devletin ulaştırdığı aylık bin lira yardımın yanında belediye aracılığı ile esnaflara ve çalışanlarına çeşitli destekler de sağlanıyor. Sındırgı Belediyesi tarafından talepte bulunan tüm esnafın dükkanlarına da ücretsiz dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor.



Sosyal belediye hayırsever vatandaşlara köprü oluyor

Sındırgı Belediyesi tüm ekipleri, kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli çalışması ile pandemi sürecini en iyi şekilde yönetmeyi başardı. İlçe genelindeki vatandaşlarında kurallara uyması neticesinde vaka sayıları da bitme noktasına geldi. Bu süreçte ilaçlama çalışmalarından, sosyal yardımlara kadar her alanda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Büyükşehir, Sındırgı Belediyesi ve hayırsever vatandaşlar işbirliği ile gıda, yakacak vb. yardımlar devam ediyor. Bunun yanında Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş’ın talimatı ile kapalı esnaflar, çalışamayan ve işlerini kaybeden işçilere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından dört ayı aşkın süredir haftalık Pazar malzemeleri de ulaştırılıyor. Tam kısıtlama ile birlikte yardım sayıları da arttırıldı. Rutin olarak devam eden projeye yurt için de ve yurt dışında yaşayan vatandaşlardan da destek geliyor. Çorbada bizim de tuzumuz bulunsun diyen, hayır yapmak isteyen vatandaşlara Sındırgı Belediyesi köprü oluyor. Sadece esnaflar değil, ilçe genelinde kimsesizler, yaşlılar, ihtiyaç sahipleri de projeye dâhil ediliyor. Mahalle muhtarları ile işbirliği içerisinde ihtiyacı olan tüm vatandaşlara belediyenin şefkat eli ulaşıyor.



"Biz bir aileyiz birbirimize iyi geliriz"

'Biz bir aileyiz, birbirimize iyi geliriz' sloganı ile yola çıkan ve toplumun her kesimine ulaşmaya çalışan Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “ Korona virüs ile mücadelemiz hem belediye olarak, hem devletimiz olarak devam ediyor. Bu süreçte kapalı işyerleri ile alakalı ve vatandaşlarımızla ilgili, devletimizin kapalı iş yerlerine ve vatandaşlarımıza verdiği destek, Sındırgı’da 5 milyon TL’yi geçti. Bizler de belediye olarak kapalı iş yerlerinden kapalı oldukları süreçte, kira olarak herhangi bir şey almadık, talep etmedik. Yine her hafta bu son olayda özellikle, üç aydan beri her hafta Pazar ihtiyaçlarını belediyemiz olarak kapalı işyerlerinde hem esnafımızın hem de çalışanlarımızın, Pazar ihtiyaçlarını karşılamış olduk. Yine pazar yerinde sergi açmayan, gelemeyen vatandaşlarımızdan sergi ücreti almıyoruz. Bizler elimizden geldiğince esnafımızın ve vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Yaşlı insanlarımızın sıkıntılarını, evden çıkamayanların sıkıntılarını gideriyoruz. Emniyet, polis, jandarma ve belediye zabıta ekiplerimiz, kültür ve sosyal işler müdürlüğü ekiplerimiz, her daim vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor. Biz destekliyoruz, ama inşallah bu süreç hepimizi etkilemekten uzak olur diyorum. Sağlıklı günler diliyorum“ dedi.

