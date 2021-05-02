Burhaniye’de polis denetimlerini artırdı

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Burhaniye ilçesinde, Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik ekipleri 17 günlük tam kapanma süreci içinde denetimleri artırdı. Polisler, sokağa çıkma kısıtlamasında kurullara uymayanlara cezai yaptırım uyguluyor.

İlçenin Bahçelievler Mahallesi, Ören, Adyar Cumhuriyet Meydanı ve Çanakkaleİzmir karayolunda yapılan uygulamalarda izin belgesi olmayanlara cezai yaptırım uygulandı. Geçtiğimiz Perşembe akşamı başlayan sokağa çıkma kısıtlaması süresince denetimlerin devam edeceğini anlatan emniyet görevlileri, izin belgesi olmayanların sokağa çıkmamalarını istedi.

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