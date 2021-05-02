Balıkesir polisinden 11 aranan şahsa gözaltı

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! Sporcular ve toplu taşıma için...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'de polis ekipleri kent merkezi, Gömeç ve Edremit ilçelerinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 11 kişiyi göz altına alırken, adli makamlara sevk edilen 1 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Gömeç, Edremit İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 11 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 1 kişi tutuklanarak, ceza evine sevk edildi. Yapılan aramalarda; 8 adet tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.