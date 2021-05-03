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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir’de arıcılar için ballı bitkilerin üretimine başladı

İHA

Balıkesir’de arıcılar için ballı bitkilerin üretimine başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı, arıcılara kovan ve arı yemi dağıtımının ardından arıcılar için ballı bitkiler üretmeye başladı. Büyükşehir’e ait Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde(BAÇEM) tıbbı ve aromatik bitkilerin yanı sıra lavanta, ekinazya ve arı otu gibi ballı bitkilerin üretimine de başlandı..
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı çiftçilerin gelirini artırıcı ürünler yetiştirmeye gayret gösterirken, arıcıları da unutmadı. Son 67 ay içinde 2 bin 100 adet arı kovanı, bin 215 teneke arı yemi dağıtan ve 3 bine yakın ana arı dağıtımına hazırlanan Büyükşehir Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM) ballı bitki üretimine başladı. Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanı Serkan Akça, bal üretiminde 7’nci sırada olan Balıkesir’i daha üst seviyelere çıkarmak istediklerini söyledi. Serkan Akça,” Biz şu anda ön alanda 25 çeşit, koleksiyon bahçemizde ise 200 çeşit bitki üretiyoruz. Bitkilerimizi aynı zamanda arıcılarımızı desteklemek için kullanıyoruz. Burada üretmiş olduğumuz lavanta., ekinazya ve arı otu gibi ürünleri arıcılara dağıtarak arıcıları ballı bitkilerle tanıştırmayı planlıyoruz. Biz arıcılarımıza 67 aylık dönemde. 2 bin 100 adet arı kovanı dağıttık. Bin 215 kişiye arı yemi dağıttık. Daha önce propolis tuzaklarımızı dağıtmıştık. Şu anda 3 bine akın eşsiz ana arı dağıtımına başlayacağız. Arıcılarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah, önümüzdeki günlerde bal evleri projemiz var. Bu bal evlerini faaliyete geçireceğiz. Arıcıların ürettiği balları satın alarak katma değerini artırmış olacağız. Balıkesir şu anda bal üretiminde 7’nci sırada. Bu flora ve bu zenginliğimiz ile Balıkesir’i dana üst seviyelere taşımayı hedefliyoruz.” dedi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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