Burhaniye’de vakalar azalıyor

Burhaniye ilçesinde, koronavirüsle mücadele çalışmaları devam ederken, vakalarda azalma olduğu kaydedildi. Aşılama çalışmalarının devam ettiğini anlatan Burhaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Hamit Çetin, günlük acile başvuru sayısının 130’lardan 7080 rakamlarına düşüğünü belirterek, sırası gelenlerin aşılarını yaptırmalarını istedi.

Burhaniye’de son günlerde önlemler artırılırken, vakalarda da önemli azalma oldu. Tüm sağlık çalışanlarının görev başında olduğunu anlatan Başhekim Çetin, maske, mesafe ve temizliğe dikkat çekti. Aşıya daha çok ilgi beklediklerini anlatan Çetin, “Burhaniye olarak iyiye gidiyoruz. Acil servise günlük 130 dolayında başvuru olurken, bu günlerde bu rakam 7080’e kadar düştü. Vatandaşlardan aşılarını yaptırmalarını bekliyoruz. Önümüz yaz. Bunun için aşılanma daha önemli. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat edilmeli Sağlıkçılar her zaman görev başında. İnşallah, bu 17 günlük kapanma sonunda daha iyi olmasını bekliyoruz. Sırası gelen vatandaşlarımız aşılarını yaptırmalı” dedi.

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