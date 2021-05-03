Balıkesir'de arıların bal üretebileceği bitkiler yetiştiriliyor



Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir) (DHA)BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı tarafından, kovan ve arı yemi dağıtımının ardından arıcıların desteklenmesi için ballı bitkiler üretilmeye başlandı.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) tıbbı ve aromatik bitkilerin yanı sıra lavanta, ekinazya ve arı otu gibi ballı bitkilerin üretimine başlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı, çiftçilerin gelirini artırıcı ürünler yetiştirmeye gayret gösterirken, arıcıları da unutmadı. Son 6-7 ay içinde 2 bin 100 arı kovanı, bin 215 teneke arı yemi dağıtan ve 3 bine yakın ana arı dağıtımına hazırlanan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı, Balıkesir BAÇEM'de ballı bitki üretimine başladı.Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanı Serkan Akça, bal üretiminde 7´nci sırada olan Balıkesir´i daha üst seviyelere çıkarmak istediklerini söyledi. Akça, "Biz şu anda ön alandaki bahçemizde 25 çeşit, koleksiyon bahçemizde ise 200 çeşit bitki üretiyoruz. Bitkilerimizi aynı zamanda arıcılarımızı desteklemek için kullanıyoruz. Burada üretmiş olduğumuz lavanta, ekinazya ve arı otu gibi ürünleri arıcılara dağıtarak arıcıları ballı bitkilerle tanıştırmayı planlıyoruz. Biz arıcılarımıza 6-7 aylık dönemde. 2 bin 100 adet arı kovanı dağıttık. Bin 215 kişiye arı yemi dağıttık. Daha önce propolis tuzaklarımızı dağıtmıştık. Şu anda 3 bine akın eşsiz ana arı dağıtımına başlayacağız. Arıcılarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah, önümüzdeki günlerde bal evleri projemiz var. Bu bal evlerini faaliyete geçireceğiz. Arıcıların ürettiği balları satın alarak katma değerini artırmış olacağız. Balıkesir şu anda bal üretiminde Türkiye´de 7´nci sırada. Bu flora ve bu zenginliğimiz ile Balıkesir´i daha üst seviyelere taşımayı hedefliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez DHA

2021-05-03 16:17:47



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