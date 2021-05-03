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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avşa Adası kıyılarını deniz salyası kapladı

DHA

Avşa Adası kıyılarını deniz salyası kapladı


Emir YILDIZ/MARMARA (Balıkesir),(DHA) BALIKESİR'deki Avşa Adası'nın kıyıları, son zamanlarda sıkça görülen deniz salyası ile kaplandı.
Marmara Denizi'nde son zamanlarda sıkça görülen deniz salyası Marmara Denizi'nin Avşa adası kıyılarını kapladı. Denizin üzerini saran tabakayı görenler, şaşırırken, bazı kişiler de cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf ve görüntü çekti.
Konu ile ilgili konuşan Gemli Kaptanı Olgu Tuğrul, her yıl benzer manzaralar ile karşılaştıklarına işaret ederek, "Marmara Denizi'nin bu seneki en büyük sıkıntısı salya. Denize çok büyük bir zararı var. Özellikle balıkçılara, gemilere, yaşayan canlıların ölümüne neden oluyor. Ekim ayından beridir oldukça fazlalaştı. Nedenini bilemiyoruz, daha önceleri çok az oluyordu fakat bu sene değişik bir hal aldı" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Marmara Emir YILDIZ
2021-05-03 16:19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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