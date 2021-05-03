Avşa Adası kıyılarını deniz salyası kapladı (2)



ERDEK KÖRFEZİ'Nİ DE DENİZ SALYASI KAPLADI

Marmara Denizi'nde son zamanlarda sıkça görülen deniz salyası Marmara Denizi'ndeki Erdek Körfezi'nde de etkili oldu. Erdek Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ali Demiray, "60 yaşındayım. Bugüne kadar sahillerimizde bu kadar uzun süre devam eden deniz salyası görmedim. Eski yıllarda en çok 1-2 ay görülür ve biterdi. Bu olay nedeniyle küçük teknelerle avlanan balıkçılarımız, av sezonunda çok zorlandılar. Çünkü bu salyanın ağırlığı nedeniyle ağlarını çekemediler. Av sezonumuz kötü geçti" diye konuştu.

Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Erdek Tuncay ERTAN

2021-05-03 16:33:17



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