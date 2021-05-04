Sındırgı’da denetimler 24 saat aralıksız devam ediyor

Korona virüsle mücadelede ülke genelinde uygulana tam kapanma sürecinde Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde de denetimler aralıksız devam ediyor.

İlçe genelinde çeşitli noktalarda uygulama ve denetimler 24 saat devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamasına dair evraklar kontrol edilirken kısıtlamaya uymayanlara da cezai işlem uygulanıyor. Kısıtlama uygulamasının yanı sıra trafik haftası münasebetiyle “ Yayalar Kırmızı Çizgimiz “ sloganı ile sürücüler de bilgilendiriliyor.

Uygulama noktasında aracı arızalanan vatandaşların yardımına da emniyet personeli koştu. Sokağa çıkma yasaklarında ilçe geneli drone ile havadan da görüntülendi. Sokakların boş olması da Sındırgı halkının kısıtlamaya uyduğunu gösterdi.

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