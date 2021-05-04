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Ayvalık’ta Başkan Ergin’den “Karaayıt Merası” tepkisi Mesut Ergin, “Karaayıt merası kararından acilen geri dönülmeli”

İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir İl Mera Komisyonu'nun 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde acele toplanarak, bir hafta önce verilen kararın tam tersi alınan bir kararla yüz bin metrekarelik mera alanının maden şirketine tahsis edilmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını belirtti.

Ayvalık’ta Başkan Ergin’den “Karaayıt Merası” tepkisi Mesut Ergin, “Karaayıt merası kararından acilen geri dönülmeli”

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir İl Mera Komisyonu’nun 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde acele toplanarak, bir hafta önce verilen kararın tam tersi alınan bir kararla yüz bin metrekarelik mera alanının maden şirketine tahsis edilmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını belirtti.
Başkan Ergin, alınan bu karardan ivedilikle geri dönülmesi gerektiğini söyledi. Bölgeyi bu şekilde hunharca kullanmanın ne insanlığa ne de vicdanlara sığmadığını hatırlatan Belediye Başkan Ergin, maden ocağının bu ısrarından vazgeçmesi gerektiğini, işletmenin doğaya verdiği zararların önüne geçilebilmesi için kapatılması gerektiğini dile getirdi. Başkan Ergin, 15 Nisan tarihinde Balıkesir İl Mera Komisyonu’nun oybirliğiyle aldığı kararın uygulanmasının takipçisi olacaklarını ifade etti. Ergin, Ayvalık Belediyesi, çevre koruma ve sivil toplum örgütleri tarafından Bilfer Madencilik şirketine, madenin ilk alınan işletme izninin ve ÇET raporlarının iptali için açılan davaların sürdüğünü ve bu davaların sonuna kadar takipçisi olacaklarını hatırlattı.
“Bir hafta içinde ne değişti de aksi yönde bir karar alındı”
Kimselere duyurulmadan alınan kararın uygulanmasının söz konusu olamayacağını vurgulayan Başkan Ergin, “Çevreye verdiği zarar nedeniyle Ayvalık Belediyesi, çevrede yaşayan köylüler ve STK’ların gerek sahada gerekse hukuk yoluyla, kapatılması için, yıllardır mücadele ettiği Bilfer Madencilik, köyün kalan son merasına da göz dikmiş, burayı da atık sahasına eklemek için başvuruda bulunmuştu. Nisan ayında alınan kararla Karayıt Köyü’nde madencilik firmasının depolama alanlarını büyütmek amacıyla yaptığı tahsis değişikliği başvurusu komisyon tarafından uygun görülmemişti. Bir hafta içinde ne değişti de aksi yönde bir karar alındı. Mera alanlarının yem parası karşılığında şirkete devredilmesine tepkisiz kalacağımızı kimse düşünmesin. Hukuk yolumuz açık, sonuna kadar kullanacağız” dedi.
“Maden firmasının ruhsatının iptali için belediye meclisinden oy birliğiyle karar çıktı”
8 Ekim 2019 tarihinde konunun Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisine taşıyan Başkan Ergin "Ayvalık ilçesi Karaayıt Köyü Mevkiinde işletilen “Ayazmant Demir Cevheri Zenginleştirme Tesisi”nden kaynaklanacak atıklar için Bilfer Madencilik ve Turizm A.Ş. tarafından yapılması ve işletilmesi planlanan “Ayvalık Bilfer Atık Düzenli Depolama Tesisi Projesi” hususunda ÇED Toplantısının yapılmaması ve söz konusu firmanın maden ruhsatının iptali için Ayvalık Belediyesi ile işbirliği yapılarak gerekli girişimlerde bulunma hususunda Meclisimizce tavsiye kararı oybirliği ile kabul edilmiştir" şeklinde alınan kararı da hatırlattı.
“Turizm beldesi Ayvalık’a yakışmıyor”
Ayvalık Karaayıt köyü yerleşim alanının dibinde demir madeni işletmesinin bulunmasının turizm beldesi Ayvalık’a hiç yakışmadığına değinen Başkan Ergin, bu alan ile ilgili geçmişte de köylüler ile birlikte tepkilerini dile getirdiklerini hatırlattı. Ağır metallerin biriktiği depolama alanında duvarların yıkıldığını, istiap hattının çoktan aşıldığını ve bu zehirli suların dereye karıştığını ifade eden Başkan Ergin, “Genişletmek istedikleri depolama alanlarına itirazlarımız oldu. Bu anlamda köylümüzle beraber gelip gerekli tepkileri koyduk. Bu su Ayvalık’ın Madra Barajı dediğimiz özellikle sulama amaçlı olarak kullanılıyor. Bu ağır metalleri taşıyan sular Madra Barajı’na kadar gitmektedir. Burası su havzalarının bulunduğu bir bölge özellikle, bu ağır metallerin biriktirildiği duvar yıkılmış vaziyette. Ve bu duvarın yıkılması sonrasında hemen dibindeki dereye ağır metaller suya karıştı. Bizim amacımız da, şuan yaşanan durumların önüne geçebilmekti.” diye konuştu.

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