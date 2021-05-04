Edremit'te seyir halindeki araç alev aldı

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Edremit'te seyir halindeki araç elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, cayır cayır yandı.

Edinilen bilgiye göre, olay öğle saatlerinde Edremit Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Ü.T.'ye ait 10 KR 933 plakalı araç seyir halinde iken bir anda alev aldı. Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit ve Havran İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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