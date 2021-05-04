Balıkesir'de kurallarına uymayan bin 913 kişiye para cezası

Balıkesir'de tam kapanma sürecinde tüm ilçelerde güvenlik birimlerince aralıksız devam eden denetimlerde, sürecin başından bu yana toplam bin 913 kişiye kuralları ihlalden dolayı idari para cezası uygulandı.

Tam kapanmanın uygulanmaya başladığı 29 Nisan Perşembe akşamından bu yana belirlenen kurallara uymama konusunda ısrar edenlere idari ceza uygulanıyor. Balıkesir'de güvenlik güçleri kural ihlallerinde ısrar edenlere idari para cezası uyguluyor. Tam Kapanma Sürecinde tüm ilçelerde uygulanan denetimler salgının kontrol altına alınmasında önemli rol oynuyor. Güvenlik birimlerince aralıksız devam eden denetimlerde tam kapanmanın uygulanmaya başladığı 29 Nisan Perşembe akşamından bu yana belirlenen kurallara uymama konusunda ısrar edenlere idari ceza uygulanıyor. Sürecin başından bu yana toplam bin 913 kişiye kuralları ihlalden dolayı idari para cezası uygulandı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Salgınla mücadele kapsamında güvenlik birimlerimizin denetimleri aralıksız olarak sürüyor. Tam kapanma tedbirlerinin başladığı 29 Nisan Perşembe günü saat 19’dan itibaren kuralları ihlal eden bin 913 kişiye idari para cezası uygulanmıştır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.