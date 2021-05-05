Balıkesir açıklarında Yunanlılar tarafından geri itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 39 düzensiz göçmen Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Güneş Adası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Türk Sahil Güvenliğine bağlık botlar görevlendirildi. Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 39 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan 39 düzensiz göçmen daha sonra Ayvalık ilçesinde karaya çıkartıldı.

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