Altıeylül Belediyesi tam kapanmada 7/24 görevde

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, tam kapanma sürecinde sahada 7/24 görev yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri ziyaret etti.

Covid19 pandemisi başladığı günden bu yana sahada 7/24 esasına göre görev yapan Altıeylül Belediyesi, tam kapanmayı yaşadığımız şu dönemde de sahada olmaya devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce 7/24 vardiya usulüne göre çalışan Altıeylül Belediyesi, pandemi sürecinde vatandaşların sağlığını ön planda tutarak organize ve tiziz bir çalışma yürütüyor. Ana caddeler her gün ara caddeler ise iki günde bir olmak üzere dezenfekte ediliyor. Kırsal mahallelerde ise haftada en az bir kez olmak şartıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce dezenfekte ve temizlik çalışmaları yürütülüyor.



Başkan Avcı “Milletin imkanlarını yine millet için kullanıyoruz”

Vatandaşa ve esnafa olan desteğini devamlı olarak gösteren ve özellikle de kısıtlamaların olduğu süreçte kimseyi yalnız bırakmayan Başkan Avcı, bu süreçte devletin çok büyük destek verdiğini ve Altıeylül Belediyesi olarak da milletin imkânlarını yine millet için kullanmaya gayret sarf ettiklerini dile getirdi. Pandemi sürecinde kapalı olan esnaf için esnafa destek paketi ile birlikte talep eden vatandaşlara da gerekli yardımı yaptıklarını söyleyen Başkan Avcı “Geçen sene Ramazan davulcularımıza destek verememiştik. Çünkü hazırlıksız yakalanmıştık. Ancak bu sene Ramazan davulcusu kardeşlerimize 2 Bin TL destek vererek merkezdeki bütün mahallelerimizde Ramazan davulcusu kardeşlerimizin davul çalma işine destek vermiş olduk. İnşallah bayramdan sonra da rahat bir sürece girmiş oluruz. Bu süreçte zarar görmüş esnafımıza ve vatandaşlarımıza yardım kolisinden tutunda farklı desteklere kadar elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Biz Altıeylül Belediyesi olarak her zaman vatandaşımızın, her zaman esnafımızın yanında yer almaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Pandemi süreci öncesi ve sonrasında en aktif çalışan birimlerden bir tanesi olan ALGEM ile ilgili de konuşan Başkan Avcı “ALGEM sadece Ramazanı Şerif’te değil 12 ay boyunca vatandaşımızın yanında yer almaya çalışan bir birimimiz. Biz ALGEM birimimiz ile bir taraftan aileler, diğer taraftan çocuklar ve yaşlı vatandaşlarımız olmak üzere Altıeylül sınırları içerisinde yaşayan ve benim derdim var, ben garibim, benim ihtiyacım var diyen gerçek ihtiyaç sahiplerinin yanında yer alacağız. Bu sene içinde 7 Bine yakın aileye yardımcı olduk. İnşallah sene sonuna kadar bu yardımın ciddi manada, ciddi oranlara ulaşacağına inanıyorum. Bunun yanında ‘Hayallerime Işık Ol’ gibi projelerle de çocuklarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz.” dedi. Ayrıca Başkan Avcı, ihtiyaç sahibi vatandaşları da 444 06 09 ve 0533 154 01 01 numaralı hatlara bildirmelerini duyarlı vatandaşlardan rica etti.

