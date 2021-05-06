Yunanistan'ın geri ittiği 30 göçmen kurtarıldı

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Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR´in Ayvalık ilçesinde Yunan unsurlarının Türk karasularına ittiği lastik bottaki 30 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 30 göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler hakkında yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-05-06 11:08:55



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