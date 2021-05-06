Balıkesir´de 375 gramlık pide 1 buçuk lira

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi iştiraki Fırıntaş tarafından Ramazan ayı boyunca günde 50 bin adet pide üretildiği ve Türkiye genelinde şu an en uygun pide satış fiyatının Balıkesir´de gerçekleştiği bilgisine yer verildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "375 gram ağırlığındaki Fırıntaş kare halk pidesi, 1 buçuk liradan satılıyor" dedi.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Fırıntaş´ın 41 yıldan bu yana Balıkesir´de faaliyetini sürdürdüğünü ifade eden Başkan Yücel Yılmaz, "Fırıntaş, vatandaşların sofrasına hijyenik, sağlıklı ve uygun fiyatla ekmek ulaştırmayı sürdürüyor. Ramazan ayına özel olarak hazırlanan 375 gramlık kare halk pidesi 1 buçuk liradan satışa sunuldu" diye konuştu.GÜNLÜK 50 BİN PİDEBaşkan Yılmaz, geçen yıl 3 liradan satılan pidenin, bu yıl 1 buçuk liradan satışa sunulduğunu ve il genelinde 8 ilçedeki 46 satış noktasının yanı sıra anlaşmalı marketlerde de pidenin tüketicilerle buluşturulduğunu ifade etti.Pidelerin lezzeti ve uygun fiyatı dolayısıyla vatandaşlar tarafından tercih edildiğini vurgulayan Başkan Yılmaz şu ifadeleri kullandı:"Fırıntaş, günlük 50 bin pide üretiyor. Lezzeti ve uygun fiyatı dolayısıyla oldukça beğeni kazanan Fırıntaş kare halk pidelerinin yanında, Ramazan ayı boyunca vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen; somun ekmek, tam buğday ekmeği ve köylü ekmeğinin de üretimi devam ediyor. Şu an Türkiye´deki en ekonomik ramazan pidesi satışı Balıkesir´de gerçekleşiyor."DHA-Ekonomi Türkiye-Balıkesir / Merkez
2021-05-06 13:12:33
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