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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altıeylül’de ramazan coşkusu devam ediyor

İHA

Altıeylül’de ramazan coşkusu devam ediyor

Ramazan Ayı’nda Altıeylül TV’nin hazırlamış olduğu programlar eski günleri aratmadı. Kasrı Muhabbet İlahi Grubu’nun konuk olduğu canlı yayınlar ile izleyicilerin karşısına çıkan Altıeylül TV, bu Ramazan’da da vatandaşları ile buluşmasına vesile oldu.
Pandemi dolayısı ile vatandaşların evlerine kapanması Altıeylül Belediyesini harekete geçirdi. Sabri Uğur Parkı ve Millet Kıraathanesi, Sultan Alparslan Kültür Evi, Plevne Millet Kıraathanesi, Asuva Park ve Altıeylül Kültür Merkezi’nde düzenlenen canlı yayınlara da ilgi yoğun oldu. Geçmiş yıllarda şenlikler içerisinde kutladığımız Ramazan Ayı da bu yıl Covid19 tedbirleri kapsamında buruk geçiyor. İftar öncesi ve iftar sonrası gerçekleşen programlarla Ramazan ruhunu derinden yaşama fırsatı buluyorduk. Yaşayamadığımız güzel anların telafisini yapmak isteyen Altıeylül Belediyesi, Ramazan Ayı boyunca Altıeylül TV aracılığı ile yayınladığı programlar ile Ramazan coşkusunu bizlere tekrar yaşama fırsatı verdi.
Başkan Avcı “Hoş bir ramazan geçirmemize vesile oldular”
Kısıtlamalarla içerisinde geçirdiğimiz mübarek Ramazan Ayı süresince Altıeylül TV’de yayınlanan programlar ile Ramazan ruhunu bizlere yaşatan ve konuk ettiği değerli sanatçılar ile de kalpleri huzurla doldurdu. Kasrı Muhabbet İlahi Grubu’nun konuk olduğu programlarda yapılan hoş sohbetler ve ruhu okşayan güzel ilahiler ile Ramazan ilçede başka bir güzel geçti. Eski güzel ve sağlıklı günlerimizdeki gibi Ramazan Ayı’nı yaşamanın en büyük temennilerinden biri olduğunu dile getiren Başkan Hasan Avcı “Pandemi başladığından bugüne normalimizin yerini yeni normaller almaya başladı. Bu süreçte vatandaşlarımız ve Altıeylül Belediyesi olarak bizler de elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Hepimiz Covid19 sürecinde yorulduk. Gerek fiziksel gerekse mental yorgunluğumuzu üzerimizden atma fırsatını kısıtlamalar dolayısıyla bulamıyoruz. Eski Ramazanlarda olduğu gibi iftardan sonra çıkılan yürüyüşler ve şenlikler maalesef artık yok. Bu boşluğu Altıeylül Belediyesi olarak doldurmak istedik. Bugüne kadar birçok başarılı projeye imza atan ve bünyemizde hizmet veren Altıeylül TV, bu Ramazan’da da Altıeylül sakinlerini ekran karşısına toplamayı başardı. Kasrı Muhabbet İlahi Grubu’nun konuk olduğu programlar ile hoş bir Ramazan geçirmemize vesile oldular. Gerçekten yapılan programlar ile eski Ramazanların ruhunu yaşama fırsatı bulduk. Ramazanın ruhunu en derinden yaşayacağımız nice mübarek ayları birlikte geçirmeyi Allah’tan temenni ediyorum. Sağlıklı günler elbet çok yakın. Sadece biraz daha sabır, biraz daha özveri. Altıeylül TV’de gerçekleştirilen bu hoş sohbetler ile yayınların hazırlanmasında ve işin mutfağında emek veren herkese de sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ellerine sağlık” dedi.

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