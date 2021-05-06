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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir Valiliğinden sokak hayvanlarına özel ekip

İHA

Balıkesir Valiliğinden sokak hayvanlarına özel ekip

Balıkesir Valiliği bünyesinde sokak hayvanlarının beslenmesi ve korunmasına yönelik kurulan özel ekibin tanıtımı Valilik binasında gerçekleştirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü destekleriyle oluşturulan ekipler il genelinde sokak hayvanlarının beslenmesi ve bakımı için görev yapacak. Tanıtım töreni öncesinde etkinliğe getirilen yavru kedilerden biri Vali Hasan Şıldak’ın omuzuna çıktı. Vali Hasan Şıldak’ın üstünde dolaşmaya başlayan kedi görevlilerin yardımıyla aşağıya indirildi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Valilik bünyesinde oluşturulan Sokak Hayvanlarını Koruma ve Besleme Grubunun göreve başlamasıyla ilgili yaptığı tanıtım töreninde Balıkesir’deki çalışmalar hakkında bilgiler verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla Emniyet ve Jandarma’da oluşturulan birimlerin yanında Sokak Hayvanlarını Koruma ve Besleme Grubu’nun toplum nezdinde hayvan sevgisini artırması yönünde katkı sağlayacağını ifade eden Vali Hasan Şıldak, kurulan ekibin güzel çalışmalara imza atacağını söyledi.

“Sokak hayvanları için birimlerimiz gerekli çalışmaları yapıyor”
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak tanıtım töreninde yaptığı açıklamada sokak hayvanlarının bakım ve beslenmesi konusunda yapılan çalışmaları özetledi. Vali Şıldak, “Bugün Balıkesir’de sokak hayvanlarının korunması, beslenmesi ve bu konudaki duyarlılığın, farkındalığın artırılması konusunda önemli bir çalışmayı başlatmış bulunuyoruz. Bilindiği gibi doğanın, çevrenin ve bu kapsamda hayvanların korunması ülkemizde en çok hassasiyetle üzerinde durduğumuz konuların başında geliyor. Bu konuda Doğa Koruma ve Milli Parklar Teşkilatımız, Tarım ve Orman Bakanlığımızın bünyesinde pek çok önemli görevler ifa etmektedir. Yine belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız, valiliklerimiz de aynı şekilde bu konunun özenle takibini yapıyorlar. Son dönemde bilindiği gibi İçişleri Bakanlığımız bünyesinde de Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun talimatıyla Emniyet ve Jandarma birimlerimizde çevre, doğa ve hayvanları koruma büroları oluşturuldu. Buralarda araç ve personel görevlendirilmesi yapıldı ve il genelinde büyük bir hassasiyetle sokak hayvanlarının korunması, bu konuda kötü muameleye tabi olmamaları ve beslenmeleri konusunda özellikle de pandemi döneminde bu yakın can dostlarımızın her zaman bizimle birlikte hayatlarının devamlılığını sağlanması konusunda özen gösterilmesi anlamında güzel çalışmalar var. İlimizde de Emniyet Müdürlüğümüz ve Jandarma Komutanlığımız bünyesinde bu birimlerimiz oluştu ve gerekli çalışmaları özenle sürdürüyorlar” diye konuştu.

“Sokak hayvanları için özel ekip kurduk”
Balıkesir Valiliği koordinesinde oluşturulan Sokak Hayvanlarını Koruma ve Besleme Grubu’nun çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Vali Hasan Şıldak, “Bugün biz bu çalışmalara bir yenisini ekliyoruz ve bir üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Balıkesir’deki bu duyarlılık ve farkındalığı, hayvanlara yaklaşım konusundaki sokak hayvanlarına gösterilecek özen ve ihtimam konusundaki duyarlılığı daha da üst seviyeye taşımak istiyoruz. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzün, İl Tarım Müdürlüğümüzün ve Valiliğimizin bir araya gelip böyle güzel bir çalışmaya imza atması sonucunda bir araç tahsis ediyoruz. Bu çalışmaları ilgili diğer birimlerimizle birlikte Büyükşehir Belediyemiz, bazı ilçe belediyelerimiz sürdürmekte oldukları güzel çalışmaları yine kolluk birimlerimizin çalışmalarını daha koordine edici, daha toparlayıcı ve daha üst seviyede bir yaklaşımla, takiple bu çalışmaları gerçekleştireceğimiz yeni bir ekibimiz var. Balıkesir’de Sokak Hayvanlarını Koruma ve Besleme Grubunu Valilik bünyesinde oluşturduk. Dört personelimiz ve bir şoförümüzle birlikte ki bunların ikisi veterinerlerimizdir. Veterinerlerimiz hem hayvanların sağlığı konusunda özenle çalışacaklar, ilgi gösterecekler hem de diğer bütün kuruluşların, ilgili birimlerimizin çalışmalarını koordine edecekler. Bu güzel çalışmada görev alacak arkadaşlarımıza, ilgili kurumlarımıza, yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Umarım bu girişim ilimizde gerekli yankıyı bulur ve insanlarımızın hayvanlara olan sevgisi, bu konudaki duyarlılığı çok daha yukarılara taşınır. Ben bu gelişmenin ilimize, Balıkesir’imize bütün hayvan severlere ve bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sokak Hayvanlarını Koruma ve Besleme Grubu il genelinde tahsis edilen özel araçla gün içinde sokak hayvanlarının beslenmesi ve bakımını üstlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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