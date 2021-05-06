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Baıkesir'de PTT binasında çıkan yangında bir çalışan dumandan etkilendi

DHA

Baıkesir'de PTT binasında çıkan yangında bir çalışan dumandan etkilendi


Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Bandırma ilçesinde PTT şubesinin kargo bölümünde çıkan yangında bina içindeki asansörde bulunan 1 çalışan dumandan etkilendi.
Yangın saat 19.00 sıralarında Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı 17 Eylül Mahallesi'nde bulunan PTT Bandırma Şubesinde çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangında PTT binasını duman kapladı. Yangını fark eden bir kuryanin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında bina içinde asansörde bulunan bir çalışana ilk müdahale kendisini kurtaran itfaiye ekibi tarafından yapıldı. Olay yerinde oksijen verilen çalışan daha sonra ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ
2021-05-06 21:59:40

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