Balıkesir'de kargo deposunda yangın

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde PTT binasının kargo deposunda yangın çıktı.



Bandırma Atatürk Caddesi üzerinde bulunan PTT binasının kargo bölümünde yangın çıktı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. Yangında küçük çapta maddi hasar meydana gelirken, asansörde mahsur kalan bir kişinin ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

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