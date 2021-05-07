Vatandaşa makam aracıyla aşı servisi Edremit Belediyesi’nden makam aracıyla 55 yaş üstü aşı servisi hizmeti

Balıkesir’in Edremit Belediyesi 17 günlük tam kapanmada 55 yaş üstü vatandaşlar için aşı servisi hizmeti veriyor. Aşı servislerinde Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın makam aracı da vatandaşların aşıya ulaşımında hizmete sunuluyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın geçtiğimiz günlerde kendi sosyal medya hesaplarından duyurusunu yaptığı, 55 yaş üstü vatandaşlara aşı servisi uygulaması başladı.

17 günlük tam kapanma döneminde 55 yaş üstü, kendi ulaşım aracı olmayan ve Edremit’te ikamet eden vatandaşlar 1 gün önceden randevu alma şartıyla evlerinden alınarak pandemi kurallarına uygun şekilde aşı merkezlerine ulaştırılıyor. Edremit Belediyesi kentlilerin sağlığı için aşı servisi yapacak araçların dezenfeksiyonu ve temizliğini düzenli olarak yapıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “55 yaş üstü aşı servisi hizmetimiz tam kapanma dönemine yönelik olarak başlattığımız bir hizmettir. Bu hizmetle tam kapanma döneminde ihtiyacı olan vatandaşların aşı yerine güvenle ulaşmasını sağlayarak hem aşılama çalışmalarına destek olmayı hem de vatandaşın hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. İmkanlarımızı Edremitli vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına seferber ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz” dedi.

55 yaş üstü vatandaşlara aşı servisi hizmetinin yoğun talep gördüğünü söyleyen Arslan, "Vatandaşlarımız bizi aşı randevusu gününden 1 gün önce arıyorlar biz de aşı olacak vatandaşımıza servis randevusu oluşturuyoruz. Aşı olacak kişiye veya aileye araç tahsis ediyor, evlerinden aldırarak en güvenli şekilde aşı merkezlerine ulaştırıyoruz" dedi.

Başkan Arslan, 55 yaş üstü aşı servisinde görev alan personele emekleri için teşekkür etti.

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