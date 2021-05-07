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Balıkesir Büyükşehir ‘Sanatın On Hali-Geleneksel Türk Sanatları Yarışması düzenliyor

İHA

Balıkesir Büyükşehir ‘Sanatın On Hali-Geleneksel Türk Sanatları Yarışması düzenliyor

Geleneksel sanatların gelişimine ve tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Kent Konseyi işbirliği içerisinde “Sanatın On HaliGeleneksel Türk Sanatları Yarışması” düzenleniyor. Yarışmaya eser teslimi, 227 Ağustos günleri arasında yapılacak.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Kent Konseyi işbirliği içerisinde; geleneksel sanatların gelişimine ve tanıtılmasına katkı sağlamak, sanat bilincini yaygınlaştırarak üretimini desteklemek, tarih boyunca önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış şehrimizin zengin tarihi ve kültürel mirasını ortaya çıkarmak amacıyla “Sanatın On HaliGeleneksel Türk Sanatları Yarışması” düzenleniyor.
Başvurular 2 Ağustos’ta başlıyor
İki kategoride, on dalda gerçekleştirilecek olan yarışmanın birinci kategorisinde; Hüsni Hat, Tezhip, Minyatür, Çini ve Ebru, ikinci kategorisinde ise; Kırkyama, Geleneksel Keçe Yapımı, Balıkesir Pullusu, Gönen İğne Oyası ve Sındırgı Yağcıbedir Halısı dalları yer alıyor. 2 Ağustos’ta başlayacak olan eser teslim tarihi, 27 Ağustos’ta sona erecek. Yarışmaya katılacaklar, Balıkesir Kent Konseyi’nin Atatürk Mahallesi Eski Kepsut Caddesi No:71/A Karesi/Balıkesir adresine gelerek başvurularını yapabilecekler. Ayrıca, detaylı bilgi almak için 0 534 015 85 24 ve 0 266 532 10 11 numaralı telefonlardan ulaşabilecekler.
Geleneksel Türk Sanatlarının markalaşmasını sağlayarak tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenecek yarışmada; birincilere 20 bin, ikincilere 15 bin, üçüncülere 10 bin, mansiyona layık görülenlere 5 bin ve sergilemeye layık görülenlere ise 500 lira para ödülü verilecek.
Geleneksel formlar geleceğe taşınacak
Geleneksel Türk Sanatlarının yalnızca seyirlik metalar olarak kalmasından ziyade, onları ekonomiyi büyütecek yeni bir değer olarak görmemiz gerektiğini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Geleneksel Formların, geleceğe taşınmasında yeni nesle sevdirilmesinde özgün ve çağdaş tasarım uygulamaları ile yerel ürünlerin markalaşması amacıyla; atölyelerin kurulmasına öncülük edilmesi ve kadın istihdamına katkı sağlanması ayrıca Türk Sanatının dünyada tanıtılması önem arz etmektedir.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak, bu bilinç ve kavrayışla, geleneksel sanatlarımız bağlamındaki bu etkinliği düzenlediğimizi ifade etmek isterim. Yarışmamızın ve yarışma çerçevesi içinde gerçekleşecek olan etkinliklerimizin Geleneksel Türk Sanatlarımızın tanıtılmasına, gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Şimdiden emeğini gönülden sunacak bütün sanatçılarımıza ve seçici kurullarımıza ve bilim insanlarımıza teşekkür ediyor; saygı ve sevgilerimi sunuyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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