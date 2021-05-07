Balıkesir Büyükşehir'in rakibi Bornova Belediye

Kurtdereli Spor Salonu’nda oynanacak normal sezonun son iç saha müsabakasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Bornova Belediyespor’u konuk edecek. Türkiye Basketbol Ligi’nde artık ligin normal süreli bitiminin son maçları bu hafta oynanacak.

Geçtiğimiz evinde oynadığı maçı kazanarak şampiyonluğunu ilan eden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımının ardından Basketbol Süper Ligi’ne yükselecek ikinci takım, playoff maçlarından sonra belli olacak. Playoff sıralamasını doğrudan etkileyecek olan bu karşılaşma yeşilmavililer için hayati önem taşıyor. Ertelenen Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasına da 12.05.2021 tarihinde çıkacak olan Büyükşehir Belediye, bu maçlardan kayıpsız çıkmak için mücadele edecek.

Sakatlıktan dönerek takım ile çalışmalarına hız kesmeden devam eden Berkay Genç, Bornova maçı hakkında "Önümüzde çok önemli iki karşılaşma var. Bir tanesinde daha da avantajlıyız çünkü evimizde oynayacağız. Bu maçların ikisini de kazanıp güçlü bir mesaj vermek, Playoff'lara iddialı bir giriş yapmak istiyoruz. Ben yıllardır bu takımın bir parçasıyım. Bu takım geçmişinde çok şeyler başardı. Bunu geleceğin bir teminatı olarak düşünmek çokta abes değil" dedi.

08 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’de oynanacak karşılaşma TBF Tv’nin sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanacak.

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