Bakan Pakdemirli'den çiftçiye bayram müjdesi Bakan Pakdemirli: "1 milyar 524 milyon lira destekleme ödemesi yapmış olacağız. Ülkemize hayırlı olsun"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çiftçiye bayram müjdesi verdi. Bakan Pakdemirli, "1 milyar 524 milyon lira destekleme ödemesi yapmış olacağız. Ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ziyaret için geldiği Balıkesir'de destekleme müjdesi verdi. Bakan Pakdemirli, "Milletimiz üretmeye devam ederken bizlerde desteklerimizi sürdürüyoruz. Üreticilerimize destek hizmetleri kapsamında 6 kalemde 1 buçuk milyar liradan fazla ödeme yapılacağını belirtmek isterim. Bugün saat 18 itibarı ile fındık alan bazlı gelir desteği kapsamında 418 bin 61 üreticimize 854 milyon lira, hububat bakliyat ve tane mısır kapsamında 106 bin üreticimize 251 milyon lira, sertifikalı tohum üretim kapsamında 64 üretici firmaya 37 milyon lira olmak üzere 1 milyar 143 milyon lira destek ödemesi TC kimlik numarası son hanesine göre bugün ve pazartesi aktaracağız. Ayrıca süt desteklemesi kapsamında 233 bin üreticimize 222 milyon lira, arıcılık desteklemesi kapsamında 58 bin üreticimize 108 milyon lira, kırsal kalkınma destekleri kapsamında ise 49 bin lira olmak üzere 380 milyon 575 bin lira destek ödemesi de üreticilerimizin hesaplarına tek seferde aktaracağız. Toplamda 1 milyar 524 milyon lira destekleme ödemesi yapmış olacağız. Ülkemize hayırlı olsun" dedi.

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