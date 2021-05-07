Bakan Pakdemirli kepenek giydi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koyunculuk enstitüsünü inceledi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nü ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çoban kıyafeti olan kepenek giydi, çiftçilerle sohbet etti.
Bandırma'da faaliyet gösteren Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nü ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kurumun çalışmaları ile ilgili brifing aldı. Milletvekillerinin de katıldığı toplantı sonrasında Bakan Pakdemirli, Güney Marmara'da yetişen koyun ve keçi ırklarını yerinde gördü. Bakan Pakdemirli'ye burada çobanların giydiği kepenek giysisi giydirildi. Bakan Pakdemirli hatıra fotoğrafı çekiminin ardından müdürlükten ayrıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.