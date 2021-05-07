Bakan Pakdemirli'den BANÜ'ye ziyaret

Balıkesir'in Bandırma ilçesine temaslarda bulunmak üzere gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini ziyaret etti.

Bandırma, Gönen ve Erdek'te temaslarda bulunmak üzere gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'ndeki programının ardından sürpriz bir ziyaret için Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'ne geldi. Bakan Pakdemirli'yi burada Üniversite Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir karşıladı. Rektör Prof. Dr. Özdemir ile birlikte üniversite kampüs sahasında bulunan yatırımları gezen ve bilgi alan Bakan Bekir Pakdemirli daha sonra Rektörlük makamında üniversite hakkında bilgi aldı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin ardından davet üzerine Doğanpınar Mahallesi'ne geçen Bakan Pakdemirli, burada çiftçilerle sohbet ederek incelemelerde bulundu.

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