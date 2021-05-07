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Bandırma'da 1,5 hektarlık makilik alan yangında zarar gördü

DHA

Bandırma'da 1,5 hektarlık makilik alan yangında zarar gördü


Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 1,5 hektarlık alan zarar gördü.
Bandırma ilçesi Levent Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden mahalleli, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangında müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yaklaşık 1,5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ
2021-05-07 17:30:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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