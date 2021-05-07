Bakan Pakdemirli: Üreticilerimize bayram öncesi 1,5 milyar lira destek ödemesi yapacağız (4)



ORMAN İŞÇİLERİYLE İFTAR YAPTI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Balıkesir'in Erdek ilçesindeki yangın gözetleme kulesinde orman muhafaza memurları ve orman işçileriyle iftar yaptı. Bakan Pakdemirli, iftarın ardından Mağaratepe Yangın Gözetleme Kulesi'ne çıktı. Pakdemirli, buradaki telsizle bölgedeki diğer kulelerdeki personellerin yaklaşan Ramazan Bayramı´nı kutladı. Telsizle farklı noktalardaki kulelerde görevli personellere seslenen Pakdemirli, "Bugüne kadar orman yangınlarıyla mücadele ve ormancılık faaliyetleriyle ilgili yaptığınız çalışmalar için çok teşekkür ediyorum. Yeni bir sezon bizi bekliyor. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Erdek Muammer İRTEMSemih ŞAHİN

2021-05-07 22:01:35



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