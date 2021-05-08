Pazaryeri genelgesi sonrası denetimler arttı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde pazaryerleri günler sonra tezgah açtı. Pazaryerlerinin 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde açılması kararı sonrası denetimler sıklaştırıldı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan “tam kapanma” döneminde pazarcı ve üreticiler için pazaryerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi tarihlerinde açık olması kararı alındı. İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliği’ne gönderdiği tam kapanmada pazaryerleri genelgesi sonrası Edremit ilçesi genelindeki 8 halk pazarında denetimler sıklaştı.

Kurulan pazaryerlerinde Edremit Belediyesi zabıta ekipleri ve kolluk kuvvetleri maske, mesafe, HES kodu gibi denetimleri başlattı. Alınan karar pazarcı esnafında sevinçle karşılanırken, Edremit Belediyesi yetkilileri vatandaşların da pandemi kurallarına uygun şekilde hareket edip dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulundu. Pazaryeri girişlerinde vatandaşları uyaran ekipler de, maske ve sosyal mesafe kuralına riayet edilmesinin önemine vurgu yaparak virüsün bu sayede yüzde 100’e yakın önlendiğini ifade ettiler.

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