Traktörün altında kalan 15 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Balıkesir'de 15 yaşındaki genç, traktörle birlikte yuvarlandığı uçurumda hayatını kaybetti.
Olay, Burhaniye ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Fevzi Özek, babasına ait traktörü çalıştırarak yaylaya gitmek istedi. Giderken traktörün direksiyon hakimiyetini kaybeden Özek, yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlanan traktörün altında kalan Özek hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Ekipler Özek’in cansız bedenini traktörün altından çıkardı.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.