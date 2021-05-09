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Balıkesirspor - Altınordu maçının ardından Hüseyin Eroğlu: "Play-off'larda şampiyon olarak çıkmak istiyoruz" Yusuf Şimşek: "Gelecek sezonun planlamasını yapacağız"

İHA

Balıkesirspor - Altınordu maçının ardından Hüseyin Eroğlu: "Play-off'larda şampiyon olarak çıkmak istiyoruz" Yusuf Şimşek: "Gelecek sezonun planlamasını yapacağız"

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Altınordu, deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'u 50 mağlup etti. Maçın ardından Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek açıklamalarda bulundular.
TFF 1. Lig'in 34. haftasında Altınordu'nun deplasmanda Balıkesirspor'u 50 yendiği müsabakanın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Türk gençleriyle neler yapabileceklerini playoff'lara kalarak gösterdiklerini söyleyen Eroğlu, "Ligi iyi bir şekilde getirdiğimiz ligde playoff'ta olmak istiyoruz. Bu düşüncemiz hep vardı ki belki 56 hafta önceye geldiğimizde ilk iki şansımızda vardı. Ama uzaklaştıktan sonra en azından playoff hedefindeydik. Yıllardan beri kenarından döndüğümüz averajla kaybettiğimi playoff'lar vardı. Sezon başı baktığınızda her sezon Türk futbolcuları ile oynuyoruz biliyorsunuz kolay değil. Hem genç hem dışardan düşüş yaşamış bizimle birlikte çıkış yakalayacak 3. ve 2. Lig'deki oyuncuları kadromuza katarak belki sezon başları istediğimiz performansları ortaya koyamıyoruz ama haftalar ilerledikçe oyu sistemi, oyun felsefesi, oyun planı oturduktan sonra çok güçlü bir takım haline geliyoruz. Her yıl bunu gösterdik. Bu yıl iyi başladık aslında liderliğe kadar ulaştık. Sürekli ilk 6 içerisindeydik. Pandemi dönemi her takımı etkilediği gibi bizde zaman zaman etkilendik. Sakatlıklar kadro darlığı konusunda sıkıntı yaşasak da bir çok oyuncunun katkısı bizim için çok değerliydi. Diğer yıllara baktığınızda akademimizden 1819 futbolcuya görev verdik. Hedefe giderken de akademimizin ne kadar değerli olduğunu göstergesi. Takımızda abi pozisyonun da 2., 3. Lig'den bir çok oyuncuyu da vitrine çıkardık. Hem bireysel performanslarını hem de takıma katkı sağlamalarını sağladık. Şuan playoff içerisindeyiz. Bence ligin hak eden 4 takımı kaldı. Biz tabi ki ligde oynadığımız bu takımlarla kaybetmedik. ama kolay değil 2 maç üzerinden final maçı şuan bu maç bitti kazandığımız için mutluyum. ama bundan sonraki playoff'un ilk maçı için hazırlıklara başlayacağız İnşallah orda da başarılı olmak istiyoruz. Türk gençleriyle neler yapabileceğimizi playoff'a kalarak neler yapabileceğimizi gösterdik ama birinci bölüm bitti ikinci bölümde de bu şampiyonluğu elde etmek istiyoruz" dedi.

Balıkesirspor cephesi
Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, ligde kaldıkları için oyuncularının sezonu kafada bitirdiğini artık gelecek sezonun çalışmalarını yapacaklarını belirtti. Şimşek, "Bu tür maçların hazırlanması konsantrasyonu zor olur. Zaten eksik ve sakat oyuncularımız vardı. Aslında maça da kötü başlamadık, iyi başladık ama neticede mağlup olduk. Oynadığımız son 3 maçı hesaba katmıyorum. Biz geldiğimizde 16 puan vardı. Müthiş bir şekilde futbolcu kardeşlerimle birlik ve beraberlik olarak, çok çabuk şekilde ligde kalmayı garantiledik. Oyuncular ligde kalmanın mutluluğuyla fazla sıkmadılar. Nasıl söylesem. Kafada bitirdiler tatil moduna girdiler. Ben yine futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Artık bizim için lig bitti. Başkanımız çalışmalarını çapıyor. Şartlar uygun olursa burada devam edeceğiz. Görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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