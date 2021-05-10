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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İvrindi’de tüm mezarlıklar bayrama hazır

İHA

İvrindi’de tüm mezarlıklar bayrama hazır

İvrindi Belediyesi merkez ve kırsal mahallelerde bulunan tüm mahalle mezarlıklarının bakım, ilaçlama ve temizlik çalışmalarını tamamlayarak bayram ziyaretine hazır hale getirdi
Ramazan boyunca hummalı çalışmalarını sürdüren İvrindi Belediyesi, İlçe genelindeki tüm mezarlıkların bayram ziyaretine hazırlanması için özel ekip oluşturdu. Oluşturulan 15 kişilik ekipte ilaçlama, ot temizliği ve mezarlık bakımına kadar yoğun mesai harcadı.
İlçe genelinde bulunan toplam 57 adet mezarlık için planlı çalışma yürüttüklerini dile getiren İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “ Mübarek Ramazan ayının sonuna gelirken tüm birimlerimiz ile içinde bulunduğumuz tam kapanma sürecinde aktif çalışmaları sürdürmek için sahadaydık. Manevi duyguları yoğun olarak yaşadığımız bu ay içerisinde tüm mezarlıklarımızı gerçekleştirecek ziyaretler için hazır duruma getirmek için yoğun çana sarf ettik. Kışın ve bahar ayında yoğun yağış sebebiyle neredeyse tüm mezarlıklarımız yoğun yabani ot ile kaplanmış durumdaydı. Bu da yer yer çalışmalarımızı zorlaştırsa da ekiplerimiz üstesinden gelmesini bildi. Bugün itibari ile 15 kişilik ekibimiz ile son 2 mezarlığımızın detaylı temizliğini yaparak çalışmalarımızı sonlandıracağız.
Başkan Cengiz, “Ekibimize üstün gayretleri sebebiyle teşekkür ediyorum”
Uzun sürede tamamlanması planlanan mezarlık temizlik ve ilaçlamasını özverili çalışmalar sonrası çok kısa sürede tamamladıklarını ifade eden Başkan Cengiz “ Özellikle Ramazan ayında bu kadar güzel çalışma sürdüren ekibimize minnettarım. Bayramda kabir ziyareti gerçekleştirecek hemşehrilerimiz için yoğun mesai harcadılar. 15 kişilik ekibimiz mesai kavramı gözetmeksizin plan dahilinde büyük uğraş verdiler. Toplamda ilçe genelinde 57 mezarlığımız mevcut. Her bir mezarlığımız en uç noktasına kadar titizlikle işlem gördü. Bu hummalı çalışmaları sürdüren ekibimize ve koordine eden birim müdürümüze teşekkür ediyorum” dedi.

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