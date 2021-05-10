Balıkesir’de ödemeler için kuyruk oluştu

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Tüm Türkiye’de süren tam kapanma devam ederken, Balıkesir'de özellikle bankalar önünde kuyruklar oluşturdu.

9 Nisan saat 19.00 itibari ile başlayan tam kapanmanın son günlerine yaklaşırken Kırmızı il Balıkesir’de vatandaş ve araç yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar bazı kurumlara ödeme yapabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle banka önleri yoğunluk açısından dikkat çekti.

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