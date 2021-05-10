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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sokak hayvanları ekibi Burhaniye’de çalışıyor

İHA

Sokak hayvanları ekibi Burhaniye’de çalışıyor

Balıkesir’de sokak hayvanları için özel ekip kuruldu. Ekip Burhaniye Belediyesiyle ortaklaşa çalışmalara başladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından sokak hayvanların ihmal edilmemesi, aç ve susuz bırakılmaması amacıyla kurulan ekip Balıkesir’de Vali Hasan Şıldak’ın talimatıyla çalışmalarına başladı.
“Sokak Hayvanlarını Koruma ve Besleme Grubu” adıyla oluşturulan ve Burhaniye’de Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ile işbirliği içinde, sokak hayvanlarının herhangi bir sebeple ihmal edilmemesi, aç ve susuz bırakılmaması için çalışmalar yapan ekip Burhaniye’de faaliyetlerine başladı.
Balıkesir Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinasyonunda İçişleri Bakanlığına bağlı olarak çalışan ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen HAYDİ ( Hayvan Durum İzleme) ekipleriyle yapılan besleme çalışmalarına, öncülük ederek destek olan Burhaniye Belediyesi, diğer kurum ve kuruluşların da katılımıyla ilçe genelinde besleme ve su takviyelerini yürütmeye başladı. Ekip yaptığı çalışmalar kapsamında gün içinde sokak hayvanlarının bakımlarını da yapacak.
Sokak Hayvanlarına yönelik bölgede en kapsamlı çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Körfezin en büyük Sokak Hayvanları Bakımevine sahip olduklarını ifade ederek “Bakımevimizi daha modern bir duruma getirerek kapasitemizi arttırmak adına yeni bakımevimiz yakın zamanda faaliyete girecek. İçerisinde Hayvan tedavi Merkezimiz, başta olmak üzere 2 şerli padoklarda otomatik sistemle can dostlarımız misafir edilecek.” dedi.
Başkan Deveciler, düzenli olarak sokak hayvanlarının besleme ve su ihtiyaçlarını karşıladıklarını da vurgulayarak “Özellikle pandemi döneminde çalışmaları aralıksız olarak devam ettiklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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