Kısıtlamaya aldırış etmeyen bir grup, '10 5 Dünya Bandırmalılar Günü'nü kutladı



Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Bandırma ilçesinde, 2010 yılından bu yana kutlanan '10 5 Dünya Bandırmalılar Günü' kısıtlamaya rağmen bir grup tarafından meşalelerle kutlandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2010 yılından bu yana her 10 Mayıs´ta kutlanan, Balıkesir'in plaka numarasına atfen '10 5 Dünya Bandırmalılar Günü' bu yıl koronavirüs salgınındaki artış üzerine ilan edilen 'Tam kapanma' dönemine denk geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yaklaşık 15 kişilik bir grup, ellerinde meşalelerle sokağa çıkarak '10 5 Dünya Bandırmalılar Günü'nü kutladı. Kutlamada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden grubun, maske kurallarına da uymadığı görüldü.

Meşalelerle kutlama yapan grup, kısa süre sonra olaysız dağıldı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ

2021-05-11 01:20:10



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