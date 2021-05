Balıkesir'den İsrail'e tepki

İsrail'in Mescidi Aksa'da Filistinlilere saldırıları Balıkesir merkez ile ilçelerinde protesto edildi.

Dursunbey Kent Meydanı önünde toplanan sendika temsilcileri adına basın açıklaması yapan MemurSen Dursunbey Şube Başkanı Mustafa Karaduman, Mescidi Aksa özgürleşmeden insanlığın özgürleşemeyeceğini söyledi. Karaduman, "Kudüs’e yürümek Müslümanların yeryüzünün Firavunlarının, Nemrutlarının, Ebu Leheblerinin zulümlerinden kurtuluşunun en önemli sembolüdür. Terör örgütü İsrail, çok yakında nasıl bir inkılaba uğrayıp devrileceğini görecektir. Terör örgütü İsrail’in Kudüs’ten ve işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacağı günler çok yakındır. Sadece güçten anlayan, insanlıktan nasibini almamış, her gün onlarca insanı gözünü kırpmadan öldüren ve yaralayan, gözü yaşlı Filistinli annelerin acılarına acı katan, genç çocukları öldürmekten çekinmeyen, bebek, kadın, yaşlı demeden kan döken terörist örgüt İsrail, hak ettiği tokadı Allah’ın izniyle bir araya gelmiş, birlik olmuş Müslümanlar tarafından yiyecektir. Bölgeye ve Dünya’ya huzur ancak bu şekilde gelecektir. Bundan sonra söz bitmiştir artık. Bu zalimlere anladığı dilden konuşma vaktidir" dedi.

Filistin ve Türk bayraklarıyla alanda olan sivil toplum kuruluşları temsilcileri, basın açıklamasının ardından bayraklarla süsledikleri araçlarına binerek emniyet birimleri koordinesinde konvoy yapıldı. Dursunbeyliler ise evlerinin balkonlarından konvoyun geçişini izledi.



Zağnos Paşa'da İsrail'e tepki

Balıkesir'de bir grup sivil toplum kuruluşu İsrail'in Filistin'e yönelik düzenlediği saldırıyı kınadı. Balıkesir'deki tarihi Zağnos Paşa Camisi'nde yatsı namazında bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve AK Partili siyasetçiler ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'i kınadı.

Zağnos Paşa Camisi'nde yapılan basın açıklamasının ardından katılımcılar araçlarıyla konvoy düzenleyerek Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde İsrail'i kınadı. Sivil Toplum Kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan EğitimBirSen Balıkesir 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Çabuk, "Mescidi Aksa için kanımızı akıtmaya, canımızı vermeye hazırız" diye konuştu.

"Katil İsrail Filistin'den defol","Mescidi Aksa onurumuzdur" "Kanımnız, canımız feda olsun Aksa'ya" sloganları atan katılımcılar tekbirler getirerek İsrail'i kınadı. Basın açıklamasına MemurSen'in yanı sıra çeşitli dernekler ile AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ömer Munis, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı da katıldı.



Sındırgı'dan tepki sesleri yükseldi

Balıkesir in Sındırgı ilçesinde sivil toplum kuruluşları platformu tarafından yatsı namazı sonrası Cumhuriyet Meydanında Filistin'e destek ve kutlu dava Kudüs basın açıklaması yapıldı. Pandemi kuralları gereğince gerçekleşen açıklama 'Kudüs Müslümanlarındır', 'Lanet olsun İsrail' mesajları verildi. Türkiye'nin her zaman Kudüs'e saldıranların karşısında olduğu mazlumların yanında olduğu belirtildi. Sivil Toplum kuruluşları platformu adına basın bildirisi Memur Sen Başkanı Rahmi Yörük tarafından okundu. Şerif Paşa Camii İmam Hatibi Feyzullah Çötel'in Kur'an ı Kerim tilaveti ve Mehmet Duman tarafından yapılan dua ardından ilçe merkezinde araçlarla konvoy yapıldı. Bildiriye Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AK parti ilçe başkanı Mehmet Cemil Atla, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş yaptığı konuşmada; "İsrail'in Ramazan ayında kutlu mabet Mescidi Aksa'ya gerçekleştirdiği hain saldırıyı kınayarak "Güçlü Türkiye her zaman mazlumun yanında, terör örgütünün karşısındadır. Biz her zaman Filistin li kardeşlerimizin kutlu davasında yanındayız. Kudüs Mescid i Aksa her zaman Müslümanlarındır, kıyamete kadar öyle kalacak" dedi.

