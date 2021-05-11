Balıkesir’de üretilen kara mürver şifa kaynağı

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde (BAÇEM) üretilen kara mürver meyvesinin şifa kaynağı olduğu kaydedildi. BAÇEM’de bir ilaç firması ve Bezmialem Üniversitesi Fitoterapi Merkezinin işbirliği ile yapılan ARGE çalışması sonucu 4 yıl önce dikilen kara mürver ağaçları çiçeklenirken, yapılan araştırmada meyvelerinin standartların üzerinde değere sahip olduğu tespit edildi.

Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde, 4 yıl önce dikilen kara mürver ağaçları bol çiçek verirken, Balıkesir’de de bir kadın girişimcinin 70 dekarlık alanda üretime başladığı kaydedildi. BAÇEM’de kurulan kara mürver plantasyonunda açıklama yapan müdür Nazım Tanrıkulu, kara mürverin faydalarının çok olduğunu anlattı. Kara mürverin Türkiye’de iki çeşidinin bulunduğunu anlatan Tanrıkulu, “Kara mürver, mürverin Türkiye’deki iki çeşidinden biridir. Kara mürver, Edremit bölgesinde doğal ortamda florada da gelişen bir çeşittir. Bir ilaç firması ve Bezmialem Üniversitesi Fitoterapi Merkezinin işbirliği ile ARGE çalışması yaptık. Bunun sonucunda da dikimi yaptık. Şu anda ağaçlarımız çiçek açtı. Bu çiçekler ilerde siyah meyveye dönüşecek. Meyvesi antioksidan özelliğe sahiptir. Yaptığımız araştırmada meyveleri standartların üzerinde bir değere sahip. Bu bölgede yetiştirebilir bir bitki. Balıkesir Tıbbi Aromatik Bitki Üreticileri Birliği kuracağız. Bu birliğin üreteceği bitkiler arasında kara mürver de olacak. Balıkesir’de, daha önce BAÇEM’de kurslarımıza katılan bir kadın girişimci 70 dekarlık alanda kara mürver dikimi yaptı. Bu girişimci Türkiye’nin en büyük kara mürver üreticisi haline geldi. Bunun meyveleri bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Solunum yolları için çok faydalı. Meyveleri ilaç olarak da kullanılıyor. Gıda katkısı olarak da kullanılan bir bitki. Kara mürver, aynı zamanda bir ilaç ham maddesi. Bunun yanı sıra kozmetik ham maddesi olarak da çok değerli bir bitki” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanı Serkan Akça da, BAÇEM’de inceleme yaparken, Balıkesir çiftçisine faydalı olabilmek için çalıştıklarını söyledi.

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