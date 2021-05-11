Manyas’ta tarımsal faaliyetler devam ediyor

Balıkesir'in Manyas ilçesinde uygulanan tam kapanmaya rağmen tarımsal faaliyetler hızla devam ediyor.

29 Nisan’dan bu yana ülke genelinde salgın nedeniyle devam eden tam kapanmaya rağmen tarımsal faaliyetler ile hayvancılık hız kesmeden devam ediyor. Tam kapanmadan muaf tutulan çiftçi ve hayvancılar bu zaman zarfın da tarlalarını sürüp ekime hazırlarlarken, sürü sahipleri de küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını beslemeye kırlarda beslemeye devam ettiler. Manyas’ın kırsal Cumhuriyet mahallesinde koyun sürüsü çobanı Kemal Ay, hayvanların kapanmayı sevmediğini, sabah 9’da geldiğini, akşam 77.30’da geri döndüğünü söylerken “Doğada temiz hava da kimseyi görmeden işimizi yapıyoruz, bu hayvanlar kapatmaya gelmez” derken bir başka büyükbaş hayvan sahibi Zekai Şengül ise Belediye’de çalıştığını, devletimizin tam kapanma kararına rağmen biz yine dışarı çıkmak zorundayız, aksi halde içerden yem yedirmek zorunda kalıyoruz, buda bize ek maliyet demek, onun için yasaklara rağmen üretmeye devam “ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.