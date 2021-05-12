Edremitli esnaftan sağlıkçılara destek

Balıkesir’in Edremit ilçesinde lastik tamircisi bir esnaf sağlıkçılara lastik tamirini ücretsiz yapmaya başladı.

İlçe girişi Bademli kavşağında bulunan petrol istasyonunda uzun yıllardan bu yana hizmet veren sevilen esnaf Ziya Vatan, ambulans ve sağlık personeli araçlarının lastik tamirinin ücretsiz yaptığını açıkladı.

Bunu içeren yazıyı biz çerçeve koyarak iş yerinin giriş kapısına asan Ziya Vatan, “Korona virüs (Kovid19) salgınıyla mücadelede sağlıkçılarımızın haklarını ödeyemeyiz. Esnaf olarak bizde zordayız ama, zaman birbirimize destek olma zamanı. Az da olsa ben katkımız olsun istedim. Allah onlardan razı olsun. Türkiye'de, bu zorlu süreçten birlik ve dayanışma içinde çıkacak” diye konuştu.

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